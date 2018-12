MP w pływaniu: pięciodniowa rywalizacja w Lublinie

W Aqua Lublin rozpoczną się we wtorek, po raz pierwszy w formule pięciodniowej, zimowe mistrzostwa Polski seniorów, młodzieżowców i juniorów (17-18 lat) w pływaniu na krótkim basenie (25 m). Do zawodów zgłoszono 628 zawodniczek i zawodników ze 118 klubów.

- Pięciodniowa formuła zimowych zawodów wynika z faktu, iż po raz pierwszy w historii do seniorów i młodzieżowców dołączą juniorzy i nowością będą aż trzy finały A, B i C, bo w tych ostatnich rywalizować będą najmłodsi pływacy, którzy nie zakwalifikują się do finałów A i B. W każdej więc konkurencji przyznawać będziemy po trzy komplety medali. W Lublinie pojawią się uczestnicy zakończonych w chińskim Hangzhou mistrzostw świata na krótkim basenie, na czele z brązowym medalistą Radosławem Kawęckim ze stołecznego AZS AWF - powiedział wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego Grzegorz Mazurek będący jednocześnie szefem okręgowego związku w Lublinie.

Współorganizatorem mistrzostw jest klub AZS UMCS, którego sekcję pływacką reprezentują m.in. Jan Świtkowski i Konrad Czerniak, a wzmocnili ją ostatnio czołowi polscy zawodnicy Paula Żukowska, Jan Hołub, Kacper Klich i Mateusz Stolarski.

- Zrobimy wszystko, by organizacja zawodów stała na najwyższym poziomie, a od strony sportowej zamierzamy w tych mistrzostwach odegrać znaczącą rolę - zadeklarował prezes uniwersyteckiego klubu Dariusz Gaweł. Początek rywalizacji we wtorek o godz. 9, a bloki finałowe rozgrywane będą każdego dnia, do soboty włącznie, w godzinach popołudniowych.