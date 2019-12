MP w pływaniu. Ostrowski, Poprawa i Chrzanowski z minimami na ME

Karol Ostrowski na 100 m st. dowolnym oraz Michał Poprawa i Damian Chrzanowski na 200 m st. motylkowym - wywalczyli minima na mistrzostwa Europy podczas czwartego dnia mistrzostw Polski w pływaniu na basenie 25-metrowym w Ostrowcu Św.

Ostrowski (MKP Szczecin) cztery długości basenu przepłynął w czasie 46,80 i 0,34 wyprzedził drugiego na mecie Jakuba Kraskę z AZS Łódź. - Wynik Karola nie jest dla mnie niespodzianką. Bardzo dobrze pływał już na mistrzostwach Europy w Glasgow. To jednocześnie dobry prognostyk w kontekście budowania sztafety 4x100 m stylem dowolnym na igrzyska olimpijskie w Tokio - powiedział trener kadry narodowej Robert Brus.

Kolejne dwa minima na mistrzostwa Europy w Budapeszcie (maj 2020 roku) wypełnili polscy pływacy w wyścigu na 200 m st. motylkowym. Po pasjonującej końcówce Poprawa (AZS AWF Katowice) zaledwie o 0,01 s wyprzedził Chrzanowskiego (Śląsk Wrocław).- Walczyli bardzo mocno ze sobą, czego efektem są rezultaty uprawniające ich do startu na mistrzostwach Europy. Trzeci na mecie Jakub Majerski miał w nocy kłopoty żołądkowe. Gdyby nie to, on także mógł powalczyć o minimum na Budapeszt - zaznaczył Brus.

Drugi złoty medal na tych mistrzostwach zdobył Jan Kałusowski, który był najszybszy na 200 m stylem klasycznym. Zawodnik Trójki Łódź we wtorek na dystansie o połowę krótszym ustanowił rekord Polski.

W niedzielę zakończenie mistrzostw.

Medaliści czwartego dnia:

Kobiety:

100 m st. dowolnym

1. Dominika Kossakowska (AZS AWF Katowice) 54,00 2. Anna Dowgiert (Warta Poznań) 54,33 3. Wiktoria Guść (Delfin Piotrków Tryb.) 54,83

200 m st. motylkowym

1. Paulina Nogaj (Wodnik Radom) 2.10,15 2. Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) 2.12,08 3. Aleksandra Węgrzynowska (Śląsk Wrocław) 2.13,15

200 m st. klasycznym

1. Kinga Paradowska (Piętnastka Bydgoszcz) 2.24,86 2. Weronika Hallmann (AZS AWF Warszawa) 2.25,33

3. Alexandra Iwanowska (Juvenia Wrocław) 2.25,38

sztafeta 4x200 m st. dowolnym

1. AZS AWF Katowice 8.09,05

(Dominika Kossakowska, Natalia Lewandowska, Zofia Niemczak, Dominika Kosińska) 2. AZS UMCS Lublin 8.09,60 (Daniela Georges, Luigia Sirignano, Paula Żukowska, Kamila Andrzejewska) 3. AZS AWF Warszawa 8.14,10 (Zuzanna Herasimowicz, Maja Nowak, Weronika Górecka, Weronika Hallmann)

Mężczyźni:

100 m st. dowolnym

1. Karol Ostrowski (MKP Szczecin) 46,80

2. Jakub Kraska (AZS Łódź) 47,14

3. Przemysław Gawrysiak (Omega Kleszczów) 47,77

200 m st. motylkowym

1. Michał Poprawa (AZS AWF Katowice) 1.53,45 2. Damian Chrzanowski (Śląsk Wrocław) 1.53,46 3. Jakub Majerski (Galicja Kraków) 1.54,91

200 m st. klasycznym

1. Jan Kałusowski (Trójka Łódź) 2.07,46 2. Bartłomiej Roguski (AZS AWF Warszawa) 2.07,82 3. Dawid Szwedzki (Śląsk Wrocław) 2.08,18

sztafeta 4x200 m st. dowolnym

1. AZS UMCS Lublin 7.12,57

(Kamil Bryła, Kacper Klich, Konrad Czerniak, Jan Hołub)

2. Śląsk Wrocław młodzicy 7.12,77

(Wojciech Dutkowiak, Maciej Guzior, Damian Chrzanowski, Jakub Kiszczak)

3. G-8 Bielany Warszawa juniorzy 7.21,12 (Filip Orlicz, Jan Karolczak, Adrian Jaśkiewicz, Jakub Kotarski).

Autor: Janusz Majewski