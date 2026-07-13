Mistrzyni świata zaatakowana w Polsce. Szokujące kulisy, poszukują sprawcy

Alaksandra Hierasimienia imponowała kibicom jeszcze jako czynna pływaczka. Wywalczyła trzy medale olimpijskie. Do nich dorzuciła choćby mistrzostwo świata w 2011 roku na dystansie stu metrów stylem dowolnym. 40-latki kibice już nie oglądają na międzynarodowych arenach, ale wokół zawodniczki co jakiś czas robi się głośno za sprawą jej pozasportowej działalności. Na aukcję oddała na przykład wcześniej wspomniany krążek z globalnego czempionatu.

Białorusinka stara się walczyć z reżimem Alaksandra Łukaszenki. Efektem jest ucieczka z ojczyzny, ponieważ gdyby w niej została, trafiłaby do więzienia. Przez pewien czas gwiazda stacjonowała w Kijowie. Teraz natomiast przebywa w Polsce i niestety nawet tu nikt nie zapewni jej stuprocentowego bezpieczeństwa. Media społecznościowe obiegły właśnie szokujące słowa Natalii Radziny. Dziennikarka opublikowała relację z ataku na multimedalistkę olimpijską.

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Alaksandra Hierasimienia uderzona w głowę. To pływacka mistrzyni świata

"Na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia, dokąd Sasza przyjechała służbowo rankiem 10 lipca, nieznany mężczyzna w wieku około 35 lat podszedł do niej od tyłu i uderzył ją w głowę. Nie powiedział ani słowa i natychmiast odszedł, a Sasza, w szoku i bólu, nie od razu zdała sobie sprawę z tego, co się stało. Nie było nikogo, kto mógłby wezwać na pomoc. Ludzie spieszyli się na autobusy i nawet nie zauważyli, co się stało. Kiedy Sasza się ocknęła, poszła na policję" - czytamy.

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Wizyta na komendzie nie przyniosła przełomu. Powód? Nie ma pewności czy incydent zarejestrowała jakakolwiek kamera. "Ostatecznie sprawca może nawet nie figurować w rejestrach policji. Jeśli go znajdą, mało prawdopodobne jest, aby trafił do więzienia, ponieważ jeśli obrażenia nie są poważne i widoczne, to uznaje się to za drobne chuligaństwo" - dodała redaktor naczelna opozycyjnego portalu Karta'97. Byłej znakomitej zawodniczce pozostaje jedynie czekać na efekty działań funkcjonariuszy.

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Alaksandra Hierasimienia AFP

Policja PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

Policja (zdj. ilustracyjne) AFP





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