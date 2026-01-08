Ryan Lochte to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii światowego pływania. Przez lata był symbolem amerykańskiej dominacji w basenie, rywalizując z największymi gwiazdami swojej epoki i zapisując się w kronikach sportu jako zawodnik skuteczny zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i sztafetowych. Dziś 41-letni Amerykanin należy do absolutnej czołówki historycznych postaci tej dyscypliny, a jego dorobek medalowy stawia go w jednym rzędzie z legendami.

Największe sukcesy Lochte odnosił na igrzyskach olimpijskich. Wystąpił na kilku edycjach tej imprezy i łącznie aż 12 razy stawał na podium, sześciokrotnie sięgając po złoto. Do tego dołożył imponujące kolekcje z mistrzostw świata -18 złotych medali na długim basenie oraz 21 na krótkim. Szczególne miejsce w jego karierze zajmują triumfy w sztafecie 4x200 m stylem dowolnym, które przyniosły mu olimpijskie złoto w Atenach w 2004 roku, Pekinie w 2008 i Rio de Janeiro w 2016.

Ryan Lochte wystawił złote medale olimpijskie na aukcję. Niebywałe, ile zarobił

W 2022 roku Lochte po raz pierwszy głośno dał o sobie znać poza sportową rywalizacją, decydując się sprzedać wszystkie swoje srebrne i brązowe medale olimpijskie. Jak tłumaczył: "sprzedawałem brązy i srebra, bo tylko zbierały kurz", a uzyskane wówczas środki przekazał na rzecz fundacji Jorge Nation wspierającej nieuleczalnie chore dzieci. Decyzja spotkała się z krytyką, ale pływak konsekwentnie podkreślał, że nigdy nie startował dla samych krążków.

Teraz Amerykanin poszedł o krok dalej i wystawił na aukcję także złote medale. Trzy sztafetowe krążki trafiły pod młotek w domu aukcyjnym Goldin i przyniosły mu fortunę. Jak podał portal "cllct.com", łączna cena wyniosła 385,52 tys. dolarów. Najdrożej sprzedano złoto z Pekinu za 183 tys. dolarów, medal z Aten osiągnął cenę 80,52 tys. dolarów, a z Rio de Janeiro - 122 tys. dolarów. W sumie Lochte pozbył się już dziewięciu olimpijskich medali za 551,52 tys. dolarów, co dalej ponad 1,98 mln złotych.

"Nigdy nie pływałem dla medali. W moim poświęceniu zawsze chodziło o to, żeby być jednym z najlepszych pływaków na świecie. Medale były tylko kropką nad i w mojej niewiarygodnej przygodzie" - pisał w grudniu przy okazji wystawiania medali na aukcję, dodając, że chce inspirować kolejne pokolenia i pomagać im w spełnianiu marzeń.

