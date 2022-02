Michał Kapias nie żyje. 21-letni reprezentant Polski zmarł nagle

Oprac.: Katarzyna Pociecha Pływanie

Nie żyje pływak i reprezentant Polski, Michał Kapias. O jego śmierci oficjalnie poinformowano na profilach w mediach społecznościowych klubów Sikret Gliwice oraz AZS AWF Katowice. 21-latek zmarł nagle. Przyjaciele i koledzy żegnają go we wzruszający sposób. "Nie jesteśmy w stanie opisać naszego smutku, naszego żalu, naszej rozpaczy" piszą. Wspominają sportowca jako człowieka zawsze uśmiechniętego, wesołego i skorego do żartów.

Zdjęcie Nie żyje 21-letni pływak, Michał Kapias / Kacper Kirklewski / Newspix