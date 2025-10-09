Miały przylecieć do Polski po złote medale. Kradły na lotnisku. Kamera nagrywała

"Nigdy nie miałam zamiaru zachowywać się niewłaściwie i jestem bardzo przywiązana do wartości sportu i osobistej uczciwości. Z tego doświadczenia wyniosłam cenną lekcję dotyczącą rozwagi, odpowiedzialności i wartości otaczających mnie ludzi" - napisała w mediach społecznościowych 20-letnia Benedetta Pilato.

Czy ktokolwiek będzie pamiętał jej skruchę za rok lub dwa? Niewykluczone. Na pewno jednak na jej wizerunku pozostanie skaza. Latem tego roku wraz z koleżanką z kadry, 22-letnią Chiarą Tarantino, brała udział w kradzieży na lotnisku w Singapurze.

Włoskie pływaczki zawieszone za kradzież. ME w Lublinie odbędą się bez nich

O sprawie - o której głośno zrobiło się dopiero teraz - donosi Eurosport, powołując się na włoskie media.

Do zdarzenia doszło w sklepie wolnocłowym. Tarantino zabrała z półki buteleczki z olejkami eterycznymi, a następnie ukryła je w torebce Pilato. Kradzież została zarejestrowana przez kamery monitoringu.

Pływaczki zostały zatrzymane, ale niebawem odzyskały wolność po interwencji włoskich służb dyplomatycznych. Krajowa federacja właśnie zawiesiła je na 90 dni. Jak czytamy, łagodny wymiar sankcji spowodowany jest faktem, że obie przyznały się do winy i współpracowały w trakcie dochodzenia.

W grudniu miały wziąć udział w mistrzostwach Europy na krótkim basenie, które odbędą się w Lublinie. Do Polski nie dotrą. Ich dalsza kariera stoi pod znakiem zapytania.

