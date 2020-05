Mistrzostwa Europy w pływaniu w Budapeszcie, które już wcześniej przełożono na 2021 rok, odbędą się w dniach 10-23 maja - poinformowała Europejska Federacja Pływacka (LEN).

Pierwotnie terminem zawodów było 11-24 maja 2020 roku. Z powodu pandemii koronawirusa najpierw zostały przesunięte na 17-30 sierpnia, a następnie na 2021 rok, bez podawania dokładnej daty.

"Wierzymy, że maj 2021 to realistyczna data, że do tego czasu wszystko wróci do normalności" - podkreślono w komunikacie.