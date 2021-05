Zaledwie 0,01 s zabrakło Konradowi Czerniakowi do brązowego medalu w wyścigu na 50 m stylem motylkowym podczas pływackich mistrzostw Europy w Budapeszcie. Rezultat Polaka to 23,09 s. Wygrał Węgier Szebasztian Szabo - 23,00.

Drugie miejsce zajął Ukrainiec Andrij Goworow - 23,01, a trzecie Rosjanin Andriej Żiłkin - 23,08. O tym, że Czerniak nie znalazł się na podium zadecydowała jego słaba reakcja startowa - 0,73 s. Była ona najgorsza ze wszystkim zawodników w stawce. Szabo miał 0,61, Goworow 0,60, a Żiłkin 0,66.



31-letni puławianin popłynął o zaledwie 0,02 wolniej od należącego do niego rekord kraju. Ustanowił go sześć lat temu w półfinałowym wyścigu mistrzostw świata w Kazaniu. W Rosji zdobył w tej konkurencji brązowy medal. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Biało-czerwoni mają na koncie jeden medal - srebrny wywalczony przez Katarzynę Wasick na 50 m kraulem.