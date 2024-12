Mamy sensacyjny medal mistrzostw świata. Wspaniała pogoń, decydowały ostatnie metry

Kończy się dopiero pierwszy dzień mistrzostw świata na krótkim basenie, a już wyrasta polski bohater jednej z najważniejszych tegorocznych imprez w kalendarzu. To Kacper Stokowski, który w jeden wieczór awansował do finału zmagań na 100 metrów stylem grzbietowym, a następnie wraz ze sztafetą sięgnął po brązowy medal na dystansie 4x100 stylem dowolnym. Nasi rodacy zaliczyli spory awans, ponieważ plasowali się w pewnym momencie na szóstej lokacie, by do mety dotrzeć na trzeciej pozycji. Reklama

Poza wspomnianym Kacprem Stokowskim do historycznego sukcesu nasz kraj doprowadzili również: Kamil Sieradzki, Jakub Majerski oraz Ksawery Masiuk. Po złoto z rekordem globu sięgnęli Amerykanie. Srebrny medal powędrował do Włochów. "Biało-Czerwoni" na podium ogromna sensacja, choć nadchodzący sukces zapowiadały eliminacje. Nasi rodacy uzyskali w nich czwarty rezultat. Oby był to dopiero początek serii znakomitych rezultatów przedstawicieli z kraju nad Wisłą.

Polacy brązowymi medalistami mistrzostw świata. Cudowna pogoń w końcówce

Z sukcesu powinien ucieszyć się zwłaszcza Ksawery Masiuk. Tuż przed zmaganiami w sztafecie nie powiodła mu się sztuka awansu do finału na 100 metrów stylem grzbietowym. A należy on do czołowych polskich zawodników młodego pokolenia, niedługo będzie pracował pod okiem jednego z największych światowych specjalistów, Bobem Bowmanem.

"Igrzyska pokazały mi, że potrzebuję nowych bodźców. Po rozmowach z moim obecnym trenerem Pawłem Wołkowem obaj doszliśmy do takich wniosków. Podjąłem rozmowy z trenerem Bobem Bowmanem, który swoją postawą i zaangażowaniem w rozmowach przekonał mnie, by wyjechać do Austin" - informował nie tak dawno Polski Związek Pływacki w komunikacie prasowym. Reklama

Wyniki finału sztafety 4x100 metrów stylem dowolnym:

1. Stany Zjednoczone - 3:01.66 s (rekord świata)

2. Włochy - 3:03.65

3. Polska - 3:04.46

4. NAB - 3:04.62

5. Brazylia - 3:04.84

6. Hiszpania - 3:05.57

7. Chorwacja 3:05.68

8. Australia 3:05.76

Kacper Stokowski / AFP

Kacper Stokowski / Polski Związek Pływacki / materiały prasowe