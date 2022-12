- Zawsze startuję, żeby wygrywać. Nic się nie zmieniło! Staram się, żeby starty w Australii były dograne do perfekcji. Atmosfera będzie wyjątkowa, to w końcu mistrzostwa świata. Dlatego muszę być w 100% skupiona i dążyć do mojego celu - mówiła przed mistrzostwami Wasick.