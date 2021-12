Pływanie MŚ: Kacper Stokowski na piątym miejscu

Polka uzyskała 51,71 s, a zatem do brązowego medalu zabrakło jej siedem setnych. Ten brązowy krążek wywalczyła Amerykanka Abbey Weitzeil. Szybsze od niej były: piątkowa rekordzistka świata, Szwedka Sarah Sjöström z 51,31 s oraz niezrównana Siobhan Haughey - fenomenalna pływaczka z Hongkongu, która prowadziła od wskoczenia do wody i wygrała wynikiem 50,98 s. Dwukrotna wicemistrzyni olimpijska z Tokio dorzuciła ten złoty medal do zwycięstwa na 200 metrów stylem dowolnym.



Katarzyna Wasick miała w półfinałach trzeci czas, zatem mogła liczyć na pierwszy medal seniorskiej imprezy światowej. Pozostaje ze srebrem Mistrzostw Europy w Budapeszcie w 2020roku na 50 metrów stylem dowolnym.





