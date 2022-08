Kapitalny występ Polki. Będzie walczyć o złoto

Paulina Peda i Laura Bernat nie zdołały zakwalifikować się do finału na dystansie 100 m stylem grzbietowym. Obie popłynęły w pierwszym półfinale, który był wolniejszy od drugiego. Ostatecznie Peda uplasowała się na 11. miejscu z czasem 1:00,87, a Bernat na 15. pozycji z rezultatem 1:01,73. Najszybciej popłynęła Włoszka Margherita Panziera - 59,72.

Awansu do finału nie udało się także wywalczyć Polakom na dystansie 50 m żabką. Jan Kozakiewicz uzyskał wynik 27,50, co ostatecznie dało mu 9. miejsce - do kwalifikacji do finału zabrakło mu 0,7 sekundy. Na 15. pozycji uplasował się Bartosz Skóra z czasem 27,77. Półfinały wygrał Włoch Nicolo Martinenghi - 26,64.

ME: Katarzyna Wasick pokazała moc

Wasick była najlepsza w pierwszym półfinale na 50 m stylem dowolnym, ale ostatecznie uplasowała się na drugim miejscu. Najszybsza była Szwedka Sarah Sjoestroem - 24,27.

W drugim półfinale na dystansie 200 m stylem motylkowym Krzysztof Chmielewski zajął trzecie miejsce, co dało mu pewny awans do finału. Jego brat Michał Chmielewski z wynikiem 1.57,76 zajął ostatecznie 11. pozycję i zakończył swój udział w rywalizacji. Zmagania półfinałowe wygrał rekordzista świata i Europy Węgier Kristof Milak z czasem 1.53,97.

Finał z udziałem Krzysztofa Chmielewskiego odbędzie się we wtorek o godzinie 18. Kilka minut później zaplanowano finał na 50 m stylem dowolnym kobiet, w którym popłynie Wasick. Wcześniej w sesji porannej odbędą się eliminacje w kolejnych konkurencjach, również z udziałem Polaków.