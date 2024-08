Kamil Otowski znów to zrobił! Kolejny medal Polaków na igrzyskach paralimpijskich

Kamil Otowski z drugim złotym medalem igrzysk paralimpijskich

Wszyscy kibice mieli na to nadzieję i spełniło się - Kamil Otowski pokazywał już wcześniej, że ma bardzo duże szanse na to, by znów błysnąć. Na mistrzostwach świata w 2023 roku na 50 metrów stylem grzbietowym w swojej kategorii też udało mu się zdobyć złoto. Oznacza to już, że brakuje mu tylko jednego krążka do tego, by całkowicie powtórzyć swój wyczyn z Manchesteru (zdobył jeszcze brąz w kategorii S2 w stylu wolnym na 200 metrów).