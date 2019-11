GP w pływaniu: Cieślak i Tchórz zwyciężyli w Poznaniu

Marcin Cieślak (UKS G-8 Bielany) i Alicja Tchórz (Juvenia Wrocław) wygrali w Poznaniu zawody pływackie Arena Grand Prix Polski. W stolicy Wielkopolski zawodnicy rywalizowali także o kwalifikację na zbliżające mistrzostwa Europy na krótkim basenie.

Minimum na mistrzostwa, które w dniach 4-8 grudnia odbędą się w Glasgow, wypełnił m.in. pływak Warty Poznań Kacper Majchrzak. Wygrał wyścig na 200 m stylem dowolnym w czasie 1.43,21. Drugi był z kolei Jakub Kraska, który też uzyskał kwalifikację (1.43,47).

- Wcześniej pływałem poniżej minimum, ale na zawodach, które nie były zaakceptowane. W Poznaniu musiałem potwierdzić swoją dyspozycję, ale nie martwiłem się o to. Byłem dość spokojny, uzyskałem wynik sekundę poniżej minimum. Z drugiej strony na 100 m kwalifikacji już nie zrobiłem. W Glasgow popłynę na pewno na 200 metrów dowolnym, być może również "setkę" - wyjaśnił Majchrzak.

Niektórzy uczestnicy o kwalifikację nie musieli się martwić, bowiem zdobyli ją podczas innych zawodów. Radosław Kawęcki uzyskał ją podczas lipcowych mistrzostw świata w Korei Południowej. Jak przyznał, Grand Prix potraktował treningowo.

- Zaliczyłem sześć startów i taki był plan na te zawody - przygotowania poprzez starty. Im więcej zmęczenia, tym lepiej. Poza tym dzień przed zawodami chciałem odwiedzić rodzinę, przejechałem 600 kilometrów i to było też męczące. Do tego od tygodnia trzyma mnie lekkie przeziębienie, mimo to, ze swoich występów w Poznaniu jestem zadowolony, a forma ma być za półtora tygodnia - powiedział reprezentant Polski.

Niespodzianką był występ Pauliny Piechoty (UKS 190 Łódź), która na 800 m w stylu dowolnym wygrała z czasem 8.26,10. Zawodniczka sama była zaskoczona swoim rezultatem, który dał jej prawo startu na ME.

- Jestem w okresie ciężkich treningów i miałam jedynie dwa dni "odpuszczenia". Dlatego jestem trochę w szoku, że tak szybko popłynęłam. Z drugiej strony przyjeżdżając do Poznania po cichu liczyłam na uzyskanie minimum. Na mistrzostwach Europy chcę się skupić wyłącznie na starcie na 800 m dowolnym - zdradziła Piechota.

Poznańskie zawody zawsze cieszą się wysoką frekwencją, na Termach Maltańskich wystartowało blisko 650 zawodników z 88 klubów.

Oficjalny skład reprezentacji na mistrzostwach Europy w Glasgow Polski Związek Pływacki ogłosi w poniedziałek.

Wyniki:

mężczyźni

1. Marcin Cieślak (UKS G-8 Bielany Warszawa) 2582 pkt

2. Kacper Majchrzak (Warta Poznań) 2562

3. Jakub Kraska (AZS Łódź) 2555

kobiety

1. Alicja Tchórz (Juvenia Wrocław) 2577

2. Klaudia Naziębło (Juvenia Wrocław) 2472

3. Dominika Sztandera (Juvenia Wrocław) 2470

autor: Marcin Pawlicki