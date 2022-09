Gdyby królowa Elżbieta II nie była królową, miała szansę w sporcie

Elżbieta II w kwestii sportu kojarzy się głównie z brawurowym otwarciem igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku, a także z jej wielką miłością do koni. Sama kiedyś jeździła konno, miała swoje konie i one wygrywały dla niej wyścigi. Pierwszym sportem, z którym się związała i to - jak się wydawało - całkiem mocno nie była jednak hippika, ale pływanie.

Mało kto wie, że Elżbieta była całkiem utalentowaną pływaczką i zapowiadała się na niezłą zawodniczkę w tej dyscyplinie sportu. Magazyn "Swimming World" prześledził jej karierę pływacką i wyniki. Okazało się, że były całkiem obiecujące, zwłaszcza w stylu grzbietowym. Przyszła królowa rozpoczęła karierę pływacką w prestiżowym Bath Club w 1936 roku, gdy miała 10 lat, najpierw uczyła się stylu klasycznego i grzbietowego, a wkrótce zdobyła swój pierwszy medal w pływaniu. Mało tego, w tym klubie dostała też certyfikat z nurkowania oraz skoków do wody, a także pierwszej pomocy w ratownictwie wodnym, co szczególnie ją interesowało. Została nagrodzona Tarczą Wyzwania dla najlepszej pływaczki w wieku do 14 lat w Bath Club, a także jako pierwsza zawodniczka na świecie otrzymała Brązowy Medalion Junior Resuscitation of the Royal Life Society.

Po koronacji w 1953 roku rzuciła pływanie, ale pozostała jego wierną kibicką.

Elżbieta II zmarła 8 września w wieku 96 lat. Panowała na brytyjskim tronie 70 lat, co jest drugim wynikiem na świecie - przebija ją jedynie francuski król Ludwik XIV z przełomu XVII i XVIII wieku.

