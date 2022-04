Frustracja mistrzyni, ma już dość. Sprawy w Rosji mają się beznadziejnie

Choć kremlowskiej propagandzie sukcesu nie jest to na rękę, ze środowiska rosyjskich sportowców coraz głośniej słychać głosy niezadowolenia z obecnej sytuacji. Przez wojnę wywołaną przez Putina w Ukrainie także na zawodniczki i zawodników nakładane są kary. Wielu nie może występować na arenach międzynarodowych, a to spotyka się z coraz większą frustracją.

Głośno o problemie mówi m.in. rosyjska pływaczka, Nika Godun, która przez sankcje i brak możliwości startów pod egidą FINA rozważa nawet zakończenie sportowych zmagań . "Mam już 25 lat, podczas igrzysk w Paryżu będę mieć 27. Chciałabym wiedzieć, co dalej. Myślę o końcu kariery" - żaliła się w "Sport Express". Na tym nie poprzestała.

Nika Godun załamana sankcjami na Rosję. Nie kryje rozgoryczenia

Godun zdobyła mistrzostwo Rosji w pływaniu na 100 metrów stylem klasycznym. Okazuje się, że to dla niej stanowczo za mało. Jakkolwiek by się w Moskwie nie starano, to faktem jest, że zamknięcie się w swoim wąskim poletku blokuje możliwość rozwoju.

Mistrzostwa Rosji odbywają się przede wszystkim po to, by zebrać drużynę na zawody międzynarodowe. Bycie najlepszym w Rosji jest świetne, ale nikt tego nie potrzebuje, dopóki wynik nie zostanie pokazany na światowej scenie - wyjaśniła bez ogródek w Match.tv.

Dodała, że jeśli zawieszenie Rosjan w zawodach międzynarodowych nie potrwa długo, ona i reszta sportowców zapewne znajdą w sobie motywację. Lecz jeśli sprawa przeciągnie cię, będzie całkiem źle. "Nie mam 15 lat, trudno mi powiedzieć: 'Na mistrzostwach Rosji można pływać całe życie'. Nie, dla mnie tak nie jest" - podsumowała.

Zdjęcie Nika Godun / Istvan Derencsenyi / Stringer / Getty Images

