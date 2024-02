Fantastyczny rekord Polski. Magiczna bariera złamana, mamy kolejny medal

Chociaż mistrzostwa w Katarze zaczęły się dla Polaków od kilku nieco pechowych, czwartych miejsc, to jednak w końcu udało się sięgnąć po upragniony medal. Jakub Majerski został brązowym medalistą mistrzostw świata w pływaniu na 100 m stylem motylkowym. Rekordzista naszego kraju zanotował wynik 51,32. Zwyciężył Portugalczyk Diogo Matos Ribeiro przed Austriakiem Simonem Bucherem. To jednak tylko zaostrzyły apetyty kibiców pływania w naszym kraju.

W niedzielę już pierwszą medalową szansę wykorzystał Ksawery Masiuk, który stanął na najniższym stopniu podium w wyścigu na 50 metrów stylem grzbietowym. A to był pierwszy z czterech finałów, w których oglądaliśmy w niedzielne popołudnie naszych reprezentantów.

Chciałam się cieszyć z rekordu Polski i rekordu życiowego, ale robota nie jest jeszcze do końca zrobiona. Wierzę, że zakończymy te mistrzostwa w bardzo dobrych humorach i będziemy się spokojnie przygotowywać do igrzysk olimpijskich w Paryżu

Mamy kolejny medal. Fantastyczny rekord Polski

Na siódmej pozycji do mety dopłynęła Kornelia Fiedkiewicz. Czas 24,69 to także minimum na igrzyska olimpijskie w Paryżu, co jest dużym sukcesem tej młodej zawodniczki.