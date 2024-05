Dramatyczne oświadczenie polskiej multimedalistki. "Druzgocąca informacja"

Materiał do do testu antydopingowego zostały pobrane od Alicji Tchórz w pierwszy weekend kwietnia. Rezultat analizy obu próbek okazał się taki sam. W organizmie pływaczki wykryto metyloheksanoaminę, działająco pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy.

Tchórz zawieszona, grożą jej dwa lata dyskwalifikacji. "Nieświadomie i przez przypadek"

"Pomimo moich starań ostatnie lata nie są dla mnie łatwe. Nie chcę się tutaj, aż nadto uzewnętrznić, bo wiem, że każdy w swoim życiu napotyka mniejsze i większe problemy. Niemniej zmuszona jestem Wam przekazać druzgocącą dla mnie informację" - to jeden z pierwszych fragmentów postu zamieszczonego w mediach społecznościowych.

"Nigdy nie stosowałam żadnych niedozwolonych środków. Od 2008, czyli przez 16 lat byłam systematycznie badana (w tym systematycznie przekazywałam swoje dane pobytowe i mogłam być kontrolowana codziennie). Zawsze wyniki kontroli były negatywne, co stanowi dowód potwierdzający moją uczciwość w sporcie. Dlatego nie spodziewałam się, że tym razem będzie inaczej" - czytamy dalej.

"Teraz mam jedynie nadzieję, że analiza laboratoryjna suplementów potwierdzi moje przypuszczenia, że źródłem tego zamieszania jest zanieczyszczony produkt. Przypuszczenia te są uzasadnione ze względu na śladową ilość wykrytej substancji. To natomiast pozwoli mi udowodnić Wam wszystkim, że substancja ta znalazła się u mnie nieświadomie i przez przypadek. A POLADA przez to nie będzie dla mnie surowa" - pisze Tchórz.

W końcowym fragmencie pływaczka zwróciła się do kibiców i przedstawicieli mediów, by "nie wydawali wyroku", do czasu ostatecznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.