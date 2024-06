Dramat 23-letniego mistrza kraju. Wykryto u niego nieoperowalnego raka mózgu

Brytyjski pływak Archie Goodburn to mistrz kraju z 2023 roku, który tytuł zdobył w stylu klasycznym. W tym roku walczył o wyjazd na igrzyska olimpijskie w Paryżu, ale wiadomo, że nie będzie to możliwie. 23-letni zawodnik przekazał bowiem we wpisie na Instagramie, że zdiagnozowano u niego nieoperowalnego raka mózgu, a wszystko zaczęło się od nietypowych dolegliwości, które pojawiały się podczas treningów.