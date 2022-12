Czas na mistrzostwa świata w pływaniu. Na starcie ośmioro Biało-Czerwonych

- Każdego w naszej kadrze stać na dobre wyniki i wysokie pozycje. Liczymy, że zawody w Australii będą dobrym zakończeniem wymagającego, ale i bardzo udanego roku dla polskiego pływania - mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak. - Oczywiście, będę dumna, jeżeli z Melbourne wrócimy z medalami. Będę też szczęśliwa z dobrych rezultatów i miejsc w finałach. Najważniejsze będzie jednak to, co przyniesie przyszły rok i mistrzostwa świata w Fukuoce. Tam rozpoczniemy walkę o olimpijskie minima i wyjazd do Paryża - podsumowuje złota medalistka igrzysk w Atenach.