Co za wyścig Polki. Mamy złoty medal mistrzostw Europy

Adela Piskorska została mistrzynią Europy w Belgradzie. Polka wygrała rywalizację na 100 metrów stylem grzbietowym. To pierwszy złoty wywalczony przez Polaków na pływalni w tegorocznym czempionacie. To też historyczny moment, bo nigdy wcześniej żadna Polka nie zdobyła nawet medalu ME w tej konkurencji.