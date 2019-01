Były mistrz Francji w pływaniu, a później menedżer klubu hokejowego z Rouen został skazany przez sąd w Bordeaux na 12 lat więzienia za gwałty i agresję seksualną, których ofiarą padło w latach 1986-96 pięciu chłopców.

61-letni Vincent Leroyer przyznał się do winy. Podczas trzydniowego procesu oświadczył, że do dziś nie potrafi racjonalnie wyjaśnić swojego postępowania.

Gdy doszło do przestępstw, chłopcy byli w wieku od sześciu do 14 lat, a Leroyer zachęcał ich do gry w klubie hokejowym. Dziś 30-, 40-letni mężczyźni, obecni podczas rozprawy, przyjęli wyrok z nieukrywaną radością i ulgą.

Prokuratorzy zwrócili uwagę na fakt, że oskarżony wybierał swoje ofiary z rodzin z problemami, w których ojcowie często byli nieobecni lub zapracowani. Oferował chłopcom nie tylko treningi w klubie, ale także zabierał do restauracji, na wakacje, a nawet pozwalał nocować w swoim domu.

Leroyer był mistrzem Francji w pływaniu w stylu grzbietowym. Karierę sportową zakończył w latach 70. XX wieku z powodu kontuzji. Potem zarządzał klubem Rouen HC. Za jego kadencji hokeiści z tego miasta pięciokrotnie zdobywali mistrzostwo kraju.