Po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę , wśród osób uciekających przed okrucieństwem wojny, znalazła się Aliaksandra Hierasimienia . To dwukrotna srebrna medalistka igrzysk z Londynu (2012) i brązowa z Rio de Janeiro (2016) oraz dwukrotna mistrzynią świata. Wielokrotnie stawała także na podium mistrzostw Europy.

- Po kolejnym wybuchu córka mnie pyta: "Mamusiu, co to było?". Dobrze, że jest jeszcze mała i mogłam ją oszukać. Powiedziałam, że to burza i że wszystko będzie dobrze - opowiadała Hierasimienia w wywiadzie dla fińskiej stacji telewizyjnej Yle.