Białoruska medalistka olimpijska uciekła z Kijowa. Nie kryje żalu do Polaków

Oprac.: Łukasz Żurek Pływanie

- Po kolejnym wybuchu córka mnie pyta: "Mamusiu, co to jest?". Dobrze, że jest jeszcze mała i mogłam ją oszukać. Powiedziałam, że to burza i że wszystko będzie dobrze - opowiada Aliaksandra Hierasimienia, białoruska medalistka olimpijska, która przed wojną uciekła do Polski.

Zdjęcie Aliaksandra Herasimienia / AFP