Na odbywających się w Budapeszcie mistrzostwach świata w pływaniu omal nie doszło do tragedii. Anita Alvarez straciła przytomność podczas swojego solowego występu . Jej trenerka Andrea Fuentes szybko zorientowała się, że z podopieczną dzieje się coś złego, i wskoczyła do wody. Wyciągnęła sportsmenkę z basenu. Ta nie dawała żadnych oznak życia i nie oddychała.

Na szczęście akcja reanimacyjna przeprowadzona przez ekipę ratowniczą przyniosła skutek. Alvarez odzyskała przytomność. Dostała kilka dni wolnego, by odpocząć i dojść do siebie.

25-latka reprezentująca Stany Zjednoczone udzieliła właśnie wywiadu, w którym opowiedziała o wypadku i nie tylko.

Anita Alvarez o wypadku na mistrzostwach świata: "Nagle wszystko zrobiło się czarne"

Anita Alvarez, w rozmowie z Albertem Martinezem z "AS", wyjawia, że na moment przed utratą przytomności wcale nie czuła, że opada z sił. Jak sama ocenia, była bardzo skupiona na swoim występie i intensywnym wysiłku. "Nie czułam bólu. Czasami nie czujesz bólu, dopóki nie przestaniesz czegoś robić. Tak jest w lekkiej atletyce. Lubię biegać. Czasami biegniesz, a moment, w którym się zatrzymujesz, to moment, w którym czujesz ból. W tej rutynie czułam się świetnie, zmęczona jak zawsze, ale ciesząca się tym. A kiedy poczułam, że w końcu mogę pozwolić sobie na odprężenie, to nagle wszystko zrobiło się czarne" - relacjonuje.

Podkreśla, jak niebezpieczny bywa sport. Sportowcy często dochodzą do granic możliwości, jakie daje ich ciało, i czasem nawet je przekraczają. Nieraz ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ciemne strony przyćmiewają sukcesy oraz "obraz harmonii i szczęścia".

Gdy trening się kończy, czujemy, że umieramy z tego całego wysiłku. Nie możemy się nawet ruszyć. Ludzie nie wyobrażają sobie, jak często zdarzają się te omdlenia. Zwróciłam na siebie dużo uwagi, ponieważ zdarzyło mi się to podczas mistrzostw świata. Ludzie nie widzą, że w tym sporcie na co dzień pływakom się to przytrafia. Nie tylko mnie - tłumaczy.

Pływaczka przyznaje, że gdy pierwszy raz zobaczyła upublicznione zdjęcia z jej akcji ratunkowej, była zszokowana. Nie spodziewała się, że te obrazki zobaczy cały świat. Lecz później uspokoiła się i zrozumiała sytuację, a nawet... zmieniła swoją perspektywę. "Teraz myślę, że te zdjęcia są nawet ładne. Obejrzałam siebie tam w wodzie, tak spokojną, tak cichą, i Andreę schodzącą z wyciągniętą ręką, próbującą dosięgnąć mnie jak superbohaterka… Czasami najspokojniejsze miejsce na ziemi jest pod wodą: kiedy siedzisz na dnie basenu w ciszy. Czujesz lekkość, jesteś sama ze sobą. Kocham to" - mówi.

I zaznacza, że choć na zdjęciach tego nie widać, podniesienie nieprzytomnej osoby z dna basenu i wyciągnięcie jej na powierzchnię, to bardzo trudne wyzwanie. Zwłaszcza, gdy trzeba zanurkować na głębokość kilku metrów, i to w ubraniu.

Teraz Alvarez "czuje się już normalnie". Jest po badaniach lekarskich i wraca do treningów. Twierdzi, że gdyby zrobiła sobie dłuższą przerwę, wiązałoby się to ze sporymi niekorzyściami. "Muszę wrócić do wody, aby nie obciążyć głowy strachem. Chcę zakończyć te mistrzostwa z podniesioną głową" - tłumaczy.

Zdjęcie Akcja ratunkowa Anity Alvarez, mistrzostwa świata w pływaniu w Budapeszcie / PAP/EPA

