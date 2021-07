Aleksandra Bednarek zdobyła Triple Crown of Open Water Swimming

O wyczynie swojej studentki poinformowała w środę Politechnika Łódzka. Jak podała w środę rzeczniczka uczelni Ewa Chojnacka, dzień wcześniej Aleksandra Bednarek przepłynęła kanał La Manche, dzięki czemu jako pierwsza Polka zdobyła honorowy tytuł - potrójną koronę w pływaniu na wodach otwartych, czyli Triple Crown of Open Water Swimming.

"Płynęłam 13 godzin i 17 minut. W linii prostej jest to 36 km, ale ze względu na prądy trasa się wydłuża. Przypuszczam, że przepłynęłam ok. 40-45 km, ale nie wiem jeszcze tego dokładnie" - zaznaczyła Bednarek.

W 2018 roku Aleksandra Bednarek jako pierwsza Polka przepłynęła kanał Catalina u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. To dystans 34 km, który łodzianka pokonała w czasie nieco przekraczającym 12 godzin. Dzięki temu wyczynowi Światowa Organizacja Pływania na Wodach Otwartych (World Open Water Swimming Association) nominowała ją do prestiżowej nagrody Kobieta Roku, którą zdobyła, pokonując 15 rywalek do tytułu.

Kolejnym wyzwaniem było opłynięcie wyspy Manhattan w Nowym Jorku (USA). Bednarek wzięła udział w wydarzeniu nazywanym przez Amerykanów 20 Bridges Swim, pokonując 46,5 km w wodach rzeki Hudson. Zajęło jej to 7 godzin, 7 minut i 34 sekundy. Był to trzeci czas w maratonie, w którym wzięło udział 16 uczestników.

Ostatnim wyczynem, niezbędnym do uzyskania honorowej Potrójnej Korony, było przepłynięcie kanału La Manche. Więcej informacji o pływackiej pasji Aleksandry Bednarek można znaleźć na jej stronie https://wplawprzezswiat.pl/.

"Bardzo cieszymy się z sukcesu Oli Bednarek, która jest studentką Politechniki Łódzkiej na kierunku inżynieria biomedyczna. Jest na drugim stopniu studiów, do których podchodzi bardzo poważnie - tak jak do pływania na wodach otwartych i pływania zimowego, które też uprawia. Ma plany związane z zawodem, chce projektować sprzęt wspierający sportowców" - podkreśliła rzeczniczka PŁ.

Autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska

