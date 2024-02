100-latek dał popis na mistrzostwach świata. Na tej samej imprezie startują Polacy

Licząca 22 osoby reprezentacja Polski w sportach wodnych przebywa obecnie w Dosze, gdzie odbywają się mistrzostwa świata w pływaniu. Walka naszych zawodników o medale spadła jednak na dalszy plan. Wszystko przez Taghiego Askariego, 100-letniego Irańczyka, który postanowił wziąć czynny udział w imprezie w stolicy Kataru. Swoim występem doświadczony zawodnik skoków do wody wywołał niemałe poruszenie w mediach. Co więcej, zapewnił on, że nie spieszy mu się jeszcze na sportową emeryturę.