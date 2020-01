Hokej. Zupanczić o zawieszeniu Zatki przez PHL. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Trener hokeistów Comarch Cracovii Rudolf Rohaczek ocenił debiut Tomasza Urbana, a szkoleniowiec Re-Plast Unii Nik Zupanczić reaguje na zawieszenie na trzy mecze obrońcy oświęcimian Miroslava Zatki: "Zawieszenie Zatki? To problem sędziów czy kogokolwiek kto podjął decyzję o tym zawieszeniu. Zarząd ligi? Jeśli tak, ja tego nie wiedziałem. Takie rzeczy powinny być zaprezentowane klubom przed rozpoczęciem sezonu. I to nie jest wytłumaczenie porażki z Cracovią. Oczywiście, gdy straciliśmy Zatkę przed meczem nie było to ułatwieniem. Zawieszenie na dwa czy trzy mecze to normalna kara, ale kto o niej podjął decyzję? Ja tego nie wiem. Uważam też, że powinna zapaść o niej decyzja nazajutrz po przewinieniu, czyli najpóźniej w środę."