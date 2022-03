Wygrali ważny mecz i są o krok od finału rozgrywek

To nie był łatwy mecz dla obydwu drużyn. W pierwszych dwóch tercjach nie można było żadnemu z nich odmówić chęci walki. Szwankowała jednak skuteczność zwłaszcza po stronie katowiczan, którzy w drugiej tercji trzykrotnie grali w przewadze, ale nie potrafili jej w żaden sposób wykorzystać.

To się na nich nie zemściło, a co więcej, w trzeciej tercji dostali prezent od gości w postaci dwóch kar dla Michała Kotlorza i Grigorija Żełdakowa przyznanych przez sędziego w odstępie 10 sekund. Katowiczanie szybko to wykorzystali i po składnej akcji wyszli na prowadzenie.

Hokej. GKS Katowice - GKS Tychy 3-2 w serii półfinałowej

Tyszanie jednak się nie poddali i w 49. minucie wyrównali po golu Jeana Dupuy. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy, a konkretnie do Patryka Wronki, który w 54 minucie dał swojemu zespołowi prowadzenie, którego katowiczanie nie oddali już do samego końca. Dzięki temu w półfinałowej rywalizacji wyszli na prowadzenie 3-2 i to oni w tym momencie są bliżej finału Polskiej Hokej Ligi.

Kolejne spotkanie pomiędzy tymi zespołami zostanie rozegrane w poniedziałek. Tym razem gospodarzem będą Tychy, a mecz rozpocznie się o godz. 18.

W niedzielę w Oświęcimiu natomiast piąty mecz rozegrają między sobą Re-Plast Unia Oświęcim i JKH GKS-em Jastrzębie. To może być rozstrzygające spotkanie, ponieważ Unia prowadzi w półfinałowej rywalizacji 3-1 i w niedzielę mogą już awansować do finału rozgrywek. Początek spotkania o godz. 18.

GKS Katowice - GKS Tychy 2-1 (0-0, 0-0, 2-1)

Bramki: 1-0 Miro-Pekka Saarelainen (45.), 1-1 Jean Dupuy (49.), 2-1 Patryk Wronka (54.).

Kary: GKS Katowice - 6, GKS Tychy - 10 minut. Widzów 1420.

Stan rywalizacji play-off (do czterech zwycięstw) 3-2 dla GKS Katowice. Szósty mecz w poniedziałek o 18. w Tychach.