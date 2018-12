Szkoleniowiec Tauronu KH GKS-u Katowice, lidera PLH, Tom Coolen wyleciał we wtorek do Kanady i nie poprowadzi zespołu w tym roku kalendarzowym. Jednak nie ma żadnych obaw dla fanów "GieKSy" gdyż Kanadyjczyk wyjechał na święta a wszystko był wcześniej ustalone z zarządem klubu.

Zdjęcie Tom Coolen /Norbert Barczyk /Newspix

"Trener Coolen wcześniej zaplanował podróż do Kanady, by spędzić święta z rodziną. Na pewno wróci tuż po Nowym Roku, ale wiele będzie zależało od połączeń lotniczych wewnątrz jego kraju. Wszystko jest pod kontrolą, bo przecież trener Coolen ściśle współpracuje z Piotrem Sarnikiem i wzajemnie doskonale się uzupełniają" - wyjaśnił dla dziennika "Sport", dyrektor sportowy klubu, Roch Bogłowski.



To oznacza, że Coolena nie zobaczymy w turniej finałowym Pucharu Polski na ławce trenerskiej "GieKSy".