Rozbili rywala w meczu o Superpuchar Polski

Katowiczanie nie zostawili złudzeń, co do tego, komu należy się to trofeum. GKS objął prowadzenie już w siódmej minucie. Po wygranym wznowieniu krążek przejął Shigeki Hitosato, podał wzdłuż bramki do Hampusa Olssona, a ten tylko przyłożył łopatkę kija, posyłając go do siatki.

W 21. minucie podopieczni Jacka Płachty podwyższyli wynik, wykorzystując okres gry w przewadze. Krążek wędrował po linii niebieskiej - Marcin Kolusz podał do Bartosza Fraszki, a ten znalazł przed bramką Olssona, który zmienił to lotu "gumy" zaskakując bramkarza rywala.

Hokeiści Comarchu Cracovii strzelili kontaktowego gola - Jiři Gula w 27. minucie, ale potem dominowała jednak drużyna.

Hokej. GKS Katowice zaaplikował Comarchowi Cracovii aż siedem goli

Trzy minuty później nieatakowany Marcin Kruczek podjechał pod bramkę i pokonał Davida Zabolotnego.

Następne dwa gole strzelił Christian Blomqvist. Najpierw wykorzystał podanie Patryka Krężołka i posłał krążek do siatki, mimo interwencji Zabolotnego (42. minuta), a potem okazał się najsprytniejszy w zamieszaniu podbramkowym, które sam stworzył, wygrywając walkę za bramką, wpychając "gumę" z linii bramkowej (45.).

Kolejne dwa gole padły w odstępie 14 sekund w 58. minucie. Najpierw Kruczek wygrał walkę pod bandą, a Blomqvist podał do Teemu Pulkkinena, który strzelił szóstego gola. Po rozpoczęciu gry Mateusz Rompkowski wrzucił krążek w do tercji rywala, Joona Monta wycofał do nadjeżdżającego Olssona, a Szwed skompletował hat-tricka.

Ty samym mistrz Polski rozbił zdobywcę Pucharu Polski, zdobywając po raz pierwszy Superpuchar Polski.

GKS Katowice - Comarch Cracovia 7-1 (1-0, 2-1, 4-0)

Bramki: 1-0 Olsson-Hitosato (6.53), 2-0 Olsson-Fraszko-Kolusz (20.27, w przewadze), 2-1 Gula-Sawicki (26.13), 3-1 Kruczek (29.18), 4-1 Blomqvist-Krężołek-Pulkkinen (41.52), 5-1 Blomqvist (44.14), 6-1 Pulkkinen-Blomqvist-Kruczek (57.30), 7-1 Olsson-Monto-Rompkowski (57.44).

Katowice: J. Murray - M. Rompkowski, M. Kolusz, B. Fraszko, G. Pasiut (2), B. Magee - N. Mikkola, J. Wanacki, C. Blomqvist, I. Smal (2), J. Monto - M. Kruczek, P. Wajda, J. Prokurat, P. Krężołek, T. Pulkkinen - D. Musioł, K. Maciaś, M. Bepierszcz, H. Olsson, S. Hitosato.



Cracovia: D. Zabolotny - A. Ježek, S. Kinnunen, M. Kasperlík, R. Rác, R. Sawicki (2) - P. Husák, E. Němec, P. Wronka (2), V. Polák, D. Kapica - J. Šaur, J. Gula, S. Brynkus, M. Račuk (2), Š. Csamangó - D. Tynka, M. Michalski, R. Arrak, A. Dziurdzia.