Rosjanie kompromitowali polską ligę. Co za odpowiedź!

- My jako związek nie mamy narzędzi prawnych, które by zabroniły klubom zatrudnianie Rosjan i Białorusinów. Jeżeli przyjdą odgórne wytyczne z Ministerstwa Sportu i Turystyki, czy innych instytucji, które decydują o wydawaniu pozwoleń na pracę w naszym kraju, to jak najbardziej będziemy to szanować. Natomiast z uwagi na wojnę na Ukrainie nie przewidujemy żadnych kontaktów z reprezentacjami Rosji i Białorusi, a także ich klubami

powiedziała mi Zawadzka.