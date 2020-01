Hokeiści Comarch Cracovii prowadzili z brytyjskim Nottingham Panthers już 3-0, a mimo tego przegrali 3-4 w swoim drugim meczu finałowego turnieju Pucharu Kontynentalnego, który rozgrywany jest w Vojens. Wicemistrz Polski stracił szansę na końcowy triumf.

Angielski zespół ostro ruszył do ataku, ale wicemistrzowie Polski szybko objęli prowadzenie. Już w 4. minucie Damian Kapica z bliska dobił strzał Zdenka Bahenskyego. W 16. minucie Michal Vachovec zaskoczył bramkarza rywali strzałem z dystansu podczas gry w przewadze liczebnej i Cracovia miała już dwubramkową zaliczkę.



Krakowianie grali bardzo dobrze, co potwierdzili już na początku drugiej tercji, gdy krążek z niebieskiej linii wstrzelił Jirzi Gula, a Kapica skierował go do siatki. To także był gol zdobyty w przewadze liczebnej.

"Pantery" nie miały już nic do stracenia i atakowały coraz groźniej. Cracovię ratował Miroslav Koprziva, ale w 28. minucie pokonał go Jake Hansen. Zdobyty gol mocno zmotywował hokeistów Nottingham Panthers i "Pasy" przeżywały bardzo ciężkie chwile. Udało się jednak wybić przeciwników z uderzenia i zakończyć drugą część meczu z dwubramkową zaliczką. Niestety, nie wystarczyła...

Angielski zespół wyrównał, dzięki golom strzelonym w przewadze liczebnej w końcówce trzeciej tercji.



Trener Cracovii Rudolf Rohaczek zaryzykował walkę o komplet punktów i w końcówce wprowadził dodatkowego zawodnika zamiast bramkarza. Rywale wykorzystali okazję i strzał do pustej bramki na 0,3 sekundy przed końcem dał im zwycięstwo bez dogrywki.

Krakowianie przegrali z Niomanem Grodno 0-2 w piątek, a w niedzielę (godz. 15.30) zmierzą się z gospodarzami - SoenderjyskE.

W rozgrywkach Pucharu Kontynentalnego nie biorą udziału mistrzowie lig z sześciu państw najwyżej sklasyfikowanych w rankingu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF).

Mirosz

Zdjęcie Damian Kapica / Michał Chwieduk / Newspix

Nottingham Panthers - Comarch Cracovia 4-3 (0-2, 1-1, 3-0)

0-1 Damian Kapica (3.26; Zdenek Bahensky)

0-2 Michal Vachovec (15.56 w przewadze; Miloslav Jachym, Kasper Bryniczka)

0-3 Damian Kapica (21.47 w przewadze; Jirzi Gula)

1-3 Jake Hansen (27.19; Dylan Malmquist)

2-3 Jullian Talbot (50.45 w przewadze; Jake Hansen, Mark Matheson)

3-3 Samuel Herr (55.25 w przewadze; Mark Matheson)

4-3 Samuel Herr (59.59; Jake Hansen)

Panthers: Carr (Whistle) - Desantis, Matheson, Malmquist, Hensen, Herr - Fick, Connely, Perlini, Golovkovs, Talbot - Tetlow, Lepine, Horvat, Betteridge, Rheault oraz Lachowicz i Kelsall.

Comarch Cracovia: Korzpiva (Kowalówka) - Gula, Rompkowski, Bahensky, Leivo, Kapica - Jachym, Mikula, Vachovec, Tvrdoń, Jeżek - Kruczek, Bychawski, Domogała, Bepierszcz, Drzewiecki - Pac, Gajor, Stebih, Kamiński, Bryniczka.