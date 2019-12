W piątek na tyskim lodowisku hokeiści przystąpią do rywalizacji o Puchar Polski. W półfinałach mistrz kraju GKS Tychy zagra z Re-Plast Unią Oświęcim, a drugą parę tworzą broniący trofeum JKH GKS Jastrzębie i Podhale Nowy Targ.

W turnieju wystąpią cztery najlepsze drużyny ekstraligi po zakończeniu drugiej rundy rozgrywek.

- Cała liga w tym sezonie "poszła do góry". Wśród czterech drużyn, które będą walczyć o puchar, nie ma słabych. Każda chce zdobyć trofeum, my oczywiście też. Mecz pucharowy jest jak w play-off - trzeba dać z siebie wszystko, żeby wygrać, bo każdy błąd to porażka, która eliminuje z finału - ocenił szkoleniowiec gospodarzy Andriej Gusow.

Rok temu, także w Tychach, trofeum zdobyli, po raz drugi w historii, hokeiści JKH GKS Jastrzębie po finałowej wygranej z Podhalem 4-0.

Broniący mistrzostwa tyszanie są liderem ekstraligi, wyprzedzając JKH GKS, Podhale i Unię. W tym sezonie zdobyli już Superpuchar Polski - 13 września pokonali na wyjeździe JKH GKS Jastrzębie 6-1.

GKS Tychy będzie po raz piąty gospodarzem finału PP i stanie przed szansą zdobycia tego trofeum po raz dziewiąty.

- Takie są oczekiwania wszystkich w klubie i naszych kibiców - przyznał prezes tyskiego klubu Krzysztof Woźniak.

Zdjęcie Maciej Urbanowicz, napastnik JKH GKS-u Jastrzębie / Michał Chwieduk / Newspix

Turniej zostanie rozegrany na zmodernizowanym latem - kosztem ok. 4 mln złotych - lodowisku. Inwestycja objęła m.in. wymianę band i oświetlenia tafli lodowiska. Pozwala to na realizację świetlnych efektów specjalnych.

- Miasto znalazło środki na doposażenie naszego lodowiska. Nowe oświetlenie naprawdę robi dużą różnicę, co było widoczne choćby podczas meczów Ligi Mistrzów. Ponieważ mamy najlepszą hokejową publiczność w kraju, zagrają u nas cztery najlepsze drużyny ekstraligi - szykuje się zatem zaraz po świętach prawdziwa hokejowa uczta - dodał Woźniak.

Trener JKH GKS Jastrzębie Robert Kalaber składając życzenia świąteczne kibicom zadeklarował, że zespół ciężko pracuje, by sprawdzić im radość tuż po Bożym Narodzeniu.

Zwycięzca tegorocznej edycji PGE Pucharu Polski, oprócz trofeum, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych.

Hokeiści o Puchar Polski zagrają po raz 22. Rywalizację zainaugurowano w 1969 roku. Później odbyła się jeszcze jedna edycja. Zmagania wznowiono dopiero w 2000 r. Od 2013 toczy się według obecnej formuły, czyli turnieju z udziałem czterech zespołów.

Program turnieju:

27 grudnia, piątek - półfinały

JKH GKS Jastrzębie - Podhale Nowy Targ (godz. 14.30)

GKS Tychy - Re-Plast Unia Oświęcim (17.45)

28 grudnia, sobota

finał (16.30)

Autor: Piotr Girczys