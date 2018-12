Hokeiści TatrySki Podhale Nowy Targ pokonali na Stadionie Zimowym w Tychach miejscowy GKS 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) w półfinale Pucharu Polski. W piątkowym finale (godz. 19.45) rywalem "Szarotek" będzie JKH GKS Jastrzębie.

Ostatnie trzy spotkania między tymi zespołami wygrywali tyszanie i to oni byli faworytem pojedynku. Na korzyść mistrzów Polski przemawiało również własne lodowisko. "Szarotki" to jednak zespół, który potrafi napsuć krwi najlepszym.



Mecz rozpoczął się znakomicie dla Podhala. Podopieczni Tomasza Valtonena już w 8. minucie strzelili gola. Johna Murraya do kapitulacji zmusił Kacper Guzik. Gospodarze szybko dostali szansę, żeby odrobić straty, kiedy na ławkę kar powędrował Robert Mrugała. Tyszanie jednak grali nerwowo i niedokładnie. Bramkarz Podhala Przemysław Odrobny nie miał w tym czasie zbyt wiele pracy.



Dużo groźniejsze były akcje gości, kiedy to oni grali z przewagą jednego zawodnika. Murray musiał pokazać swój kunszt broniąc uderzenia Krzysztofa Zapały i Joony Tolvanena. W 17. minucie świetną okazję na wyrównanie miał Jarosław Rzeszutko, ale w porę został powstrzymany faulem przez Joonasa Sammalmaę.



Od początku drugiej tercji inicjatywę przejęli mistrzowie Polski. Podhale mądrze się broniło, a na dodatek dobrze dysponowany był Odrobny. Goście nastawili się na kontry i dwie z nich omal nie zakończyły się powodzeniem. Najpierw groźnie strzelał Zapała, a chwilę później Łukasz Siuty. W odpowiedzi oko w oko z Odrobnym stanął Alexander Szczechura. Górą w tym pojedynku był jednak golkiper "Szarotek". Zmarnowana sytuacja zemściła się w 31. minucie, kiedy Podhale grało w przewadze. Sammalmaa oddał niecelny strzał, ale krążek odbił się od bandy i trafił idealnie do Zapały, który z bliska wpakował go do siatki. Tyszanie rzucili się do ataku, ale znakomicie spisywał się Odrobny.



W 37. minucie "Szarotki" prowadziły już 3-0. W roli głównej wystąpił Krystian Dziubiński, który popisał się indywidualną akcją i zaskoczył Murraya strzałem z bekhendu. Krążek przeleciał między nogami bramkarza GKS-u. Sfrustrowani gospodarze grali ostro. Odczuł to zwłaszcza Sammalmaa, którego zaatakował łokciem Gleb Klimienko. Zawodnik Podhala przez chwilę nie podnosił się z lodu. Na szczęście o własnych siłach zjechał do boksu z grymasem bólu na twarzy. Tuż przed końcem drugiej tercji doszło jeszcze do starcia Bartłomieja Pociechy i Oskara Jaśkiewicza. Obaj dostali po dwie minuty kary za nadmierną ostrość w grze.

W trzeciej odsłonie GKS jeszcze poderwał się do walki. Gospodarze mieli duże problemy z dobrze zorganizowaną defensywą rywali, a jak już się udało przedostać pod bramkę, to na przeszkodzie stawał Odrobny. Z każdą upływającą minutą wiara w tyszan w odwrócenie losów spotkania gasła. Nowotarżanie zachowali koncentrację do ostatniej syreny i to oni mogli cieszyć się z awansu do finału.

W pierwszym półfinale JKH GKS Jastrzębie pokonało po rzutach karnych Tauron KH GKS Katowice 4-3.

GKS Tychy - TatrySki Podhale Nowy Targ 0-3 (0-1, 0-2, 0-0)

Bramki: 0-1 Kacper Guzik (7.42 - Bartłomiej Neupauer, Joonas Sammalmaa), 0-2 Krzysztof Zapała (30.40 w przewadze - Joonas Sammalmaa, Eetu Koski), 0-3 Krystian Dziubiński (36.39 - Jarosław Różański)