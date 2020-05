Napastnik hokejowej reprezentacji Polski Patryk Wronka podpisał roczny kontrakt z mistrzem kraju GKS Tychy. W ostatnim sezonie 24-letni zawodnik grał w Wielkiej Brytanii i Francji.

"Wiemy doskonale, że wiele klubów było zainteresowanych pozyskaniem Patryka, dlatego bardzo cieszymy się, że udało nam się go przekonać do gry w GKS. To były trudne i wymagające negocjacje, ale w końcu udało nam się wypracować kompromis. Jestem przekonany, że to będzie bardzo solidne wzmocnienie naszego zespołu. Jest to zawodnik, który swoją markę wypracował golami i asystami na polskich lodowiskach, a jego transfery za granicę świadczą, że jest w nim ogromny potencjał" - ocenił prezes tyskiego klubu Krzysztof Woźniak.

24-letni Wronka jest wychowankiem Podhala Nowy Targ. Grał w przeszłości w czeskim Orli Znojmo i GKS Katowice. W katowickich barwach został najlepiej punktującym zawodnikiem ekstraligi 2018/19 - zanotował 23 bramki i 47 asyst. Ostatni sezon zaczął w Belfast Giants, a potem przeniósł się do francuskiego GAP.

Tyszanie wcześniej zatrudnili 28-letniego czeskiego obrońcę Ladislava Havlika, który przyszedł z Lotosu PKH Gdańsk. Klub przedłużył umowy z 21-letnim obrońcą Olafem Bizackim i rok starszym napastnikiem Mateuszem Gościńskim.