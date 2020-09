Polska Hokej Liga. Niezbędnik kibica: Re-Plast Unia Oświęcim

Cele oświęcimian na nowy sezon są jasne - walka o medale i udane występy w rozgrywkach Pucharu Polski. - Jeśli będziemy ciężko pracować i pokazywać na lodzie naszą najlepszą grę, to myślę, że jesteśmy w stanie wykonać postawione przed nami zadania - podkreślił Nik Zupanczicz, trener Re-Plast Unii.

"Zagraj, zagraj jak za dawnych lat" - ta przyśpiewka w ostatnich latach często roznosiła się po Hali Lodowej. Kibice intonowali ją głównie wtedy, gdy Biało-Niebiescy gonili wynik. Fani nucąc te słowa zapewne wracali pamięcią do pięknych chwil z przełomu XX i XXI wieku, kiedy to Unia rządziła i dzieliła na krajowych taflach. W tym sezonie znów mogli być dumni ze swojego zespołu. Ale początek sezonu nie był dla nich tak kolorowy. Drużyna miała problem ze stabilizacją formy, a na przełomie listopada i grudnia zawodnikom mocno obrywało się na forach internetowych. Aż w końcu głos zabrało szefostwo klubu i atmosfera wokół klubu się oczyściła.



Później przyszły też wyniki, bo biało-niebiescy przystąpili do fazy play-off z drugiego miejsca. W ćwierćfinale pokonali Lotos PKH Gdańsk 4-1, a w półfinale mieli zmierzyć się z JKH GKS-em Jastrzębie. Do tych spotkań nie doszło z uwagi na epidemię COVID-19. Ostatecznie hokejowa centrala przyznała ekipie Re-Plast Unii Oświęcim tytuł wicemistrzowski, co wiązało się też z prawem startu w rozgrywkach Pucharu Kontynentalnego. Jednak w tym sezonie ten turniej został odwołany.

Kosmetyka składu i gromy rabina

Oświęcimscy działacze jako pierwsi w ekstralidze skompletowali kadrę na nowy sezon. Rozstali się z Dominikiem Raszką, Radkiem Meidlem oraz Andrejem Themarem. Z kolei Jakub Szaur i Dariusz Wanat zdecydowali się na zmianę otoczenia i dołączyli odpowiednio do Comarch Cracovii i GKS-u Katowice. Kto ich zastąpił? Szefostwo klubu pozyskało Lassiego Raitanena, który w poprzednim sezonie należał do czołowych defensorów zaplecza fińskiej Liigi. Wzmocnieniem formacji ofensywnej powinni być Jere Helenius i Teddy Da Costa.



Nie da się ukryć, że najwięcej emocji wzbudziły przenosiny do Oświęcimia Eliezera Sherbatova. 29-letni Izraelczyk, mający też kanadyjski paszport, w poprzednim sezonie był jednym z najlepszych strzelców (30 bramek) i najlepiej punktujących graczy kazachskiej ekstraligi. Jednak jego transfer spotkał się z ostrą reakcją rabina Elchanana Poupki, pisarza i prezesa Amerykańskiej Sieci Żydów Izreaelskich EITAN.



- Nie myślałem, że kiedyś będę musiał to napisać: Dla Żyda gra dla drużyny Auschwitz to zdrada i wstydliwy nóż w plecy dla milionów ludzi. Jest wiele klubów hokejowych Eliezerze Sherbatovie, znajdź sobie inny - grzmiał Poupko.