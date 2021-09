KH Energa Toruń

W poprzednim sezonie: 3. miejsce, później porażka w ćwierćfinale play-offów

Zmiany: Torunianie do sezonu przystąpią z mocno zmodyfikowanym składem i z nowym trenerem. Jussi Tupamaki miał trochę czasu, by na nowo poukładać drużynę. Efekty przyszły szybko, Energa zwyciężyła w pięciu z sześciu meczów towarzyskich.

Prym i zwycięstwa, mają przynieść "Stalowym Piernikom" fińscy hokeiści na czele z Laurim Huhdanpaa, Miro Lehtimakim oraz Henrim Limmą. Swoje dokłada też Robert Arrak z Estonii. KH Energa ma także mocną obsadę bramki. Zarówno Conrad Molder, jak i Mateusz Studziński pokazali się w sparingach z bardzo dobrej strony.

Cel: 3-4 miejsce

Typy Interii:

Mirosław Ząbkiewicz (Wydawca): 7. miejsce

Michał Ruszel (Dziennikarz): 7. miejsce

Re-Plast Unia Oświęcim

W poprzednim sezonie: 5. miejsce, później porażka w ćwierćfinale play-offów



Zmiany: "Biało-Niebiescy", jak kilka innych ekip, mają nowego szkoleniowca. Drużynę poprowadzi Tom Coolen, który w latach 2017-2018 pracował w reprezentacji Polski, jako asystent szkoleniowca. Kanadyjczyk dokonał sporego przetasowania, a Unię reprezentować będzie wielu nowych zawodników, takich jak Krystian Dziubiński, Zackary Phillips czy Andrej Themar.

Bez wątpienia to skład robiący samymi nazwiskami duże wrażenie. Ciężar za zdobywania bramek ma spocząć na szwedzkim duecie: Johanie Skinnarsie i Victorze Rollinie Carlssonie. Defensywę wzmocnił Ty Wishart. Kanadyjczyk w 2006 roku został wybrany w pierwszej rundzie draftu, a na swoim koncie ma 26 meczów w NHL oraz 329 w AHL.

Cel: 1-2 miejsce

Typy Interii:

Mirosław Ząbkiewicz (Wydawca): 2. miejsce

Michał Ruszel (Dziennikarz): 1. miejsce

Ciarko STS Sanok

W poprzednim sezonie: 8. miejsce, później porażka w ćwierćfinale play-offów



Zmiany: Sanoczanie dokonali kilku ciekawych wzmocnień. Zgodnie z przyjętą filozofią budowy drużyny, jej trzon nadal mają stanowić młodzi zdolni Polacy, a wartościowe uzupełnienia wypełnią gracze zagraniczni.

Miejscowych wychowanków wzmocnili utalentowani Finowie, którzy w sparingach dali pokaz dobrej gry. Podopieczni Marka Ziętary będą groźni dla najlepszych drużyn w kraju, ale o ich końcowym sukcesie mogą przesądzić mecze z zespołami o podobnym potencjale.

Cel: 5-6 miejsce

Typy Interii:

Mirosław Ząbkiewicz (Wydawca): 5. miejsce

Michał Ruszel (Dziennikarz): 5. miejsce

GKS Tychy

W poprzednim sezonie: 1. miejsce, później porażka w półfinale play-offów i brązowy medal



Zmiany: Trójkolorowi dokooptowali silne trio z Torunia: Dienisa Sierguszkina, Jegora Fieofanowa i Artioma Smirnowa. Udało się także pozyskać dwóch złotych medalistów z poprzedniego sezonu: Jakuba Michałowskiego i Kamila Wróbla. Ciężar zdobywania bramek spoczywać będzie na barkach trio: Mroczkowski, Cichy i Szczechura.

Dzięki tym transferom w "piwnym mieście" ma nie być odczuwalne zerwanie dłuższych relacji z Filipem Komorskim, Jarosławem Rzeszutko czy Johnem Murrayem. Tego ostatniego, grającego na pozycji bramkarza, z powodzeniem może zastąpić młody polski talent Kamil Lewartowski, który w końcu będzie miał szansę na regularną grę.

Cel: 1-2 miejsce

Typy Interii:

Mirosław Ząbkiewicz (Wydawca): 4. miejsce

Michał Ruszel (Dziennikarz): 4. miejsce

Podhale Nowy Targ

W poprzednim sezonie: 7. miejsce, później porażka w ćwierćfinale play-offów



Zmiany: Los ekipy "Szarotek" długo był niepewny, ale w końcu po zapewnieniu sobie licencji można było zabrać się za plany sportowe. Niedługo przed rozpoczęciem rozgrywek poważnej kontuzji doznał Pawieł Nowożyłow, który w sparingach był czołowym graczem drużyny.

Bombą transferową nowotarżan był powrót Marcina Kolusza. Wieloletni reprezentant Polski będzie bardzo przydatny dla odmłodzonej ekipy z Nowego Targu. Pod przywództwem Andrieja Gusowa ma być to sezon dawania szans i szukania lepszej przyszłości.

Cel: 7-8 miejsce

Typy Interii:

Mirosław Ząbkiewicz (Wydawca): 9. miejsce

Michał Ruszel (Dziennikarz): 9. miejsce

GKS Katowice

W poprzednim sezonie: 4. miejsce, później porażka w półfinale play-offów



Zmiany: Będą uchodzić za jedną z najbardziej "polskich" ekip, które mają realne szansę na walkę o czołowe lokaty. Katowiczanie pod wodzą Jacka Płachty mają odzyskać tożsamość. Zadbają o to kadrowicze: Patryk Wronka, Grzegorz Pasiut i Bartosz Fraszko a spokój w bramce ma zapewnić John Murray.

W teście generalnym przed ligą "GieKSa" ograła GKS Tychy, co może zwiastować zdolność tego zespołu do naprawdę dużych wyczynów. Z drugiej strony część ze sparingów można uznać za zupełnie nieudane. Postawa katowickiej drużyny może być największą zagadką nadchodzącej rundy regularnej.

Cel: 2-3 miejsce

Typy Interii:

Mirosław Ząbkiewicz (Wydawca): 3. miejsce

Michał Ruszel (Dziennikarz): 3. miejsce

Zagłębie Sosnowiec

W poprzednim sezonie: 9. miejsce



Zmiany: Nie było kolejnej rewolucji kadrowej w Zagłębiu, co jest odmianą, w stosunku do niemal każdej przerwy pomiędzy sezonami z ostatnich lat. Wzmocnienia się pojawiły, postawiono na doświadczenie i ściągnięto solidnych ligowców: Jarosława Rzeszutkę, Oskara Jaśkiewicza, Martina Przygodzkiego, czy Damiana Piotrowicza.

Sparingi sugerują, że dużej poprawie mogła ulec gra defensywna ekipy z Sosnowca. Podopieczni trenera Grzegorza Klicha dołożyli do niej wspomnianego Jaśkiewicza, ale także namówili na powrót z "emerytury" Bartłomieja Bychawskiego, byłego reprezentanta Polski.

Cel: 7-8 miejsce

Typy Interii:

Mirosław Ząbkiewicz (Wydawca): 8. miejsce

Michał Ruszel (Dziennikarz): 8. miejsce

JKH GKS Jastrzębie

W poprzednim sezonie: 2. miejsce, później mistrzostwo Polski



Zmiany: Potrójna mistrzowska korona przyniosła chwałę klubowi i jego zawodnikom. Sprawiła jednak też, że trudno było utrzymać zwycięski skład. W ekipie JKH doszło do wielu zmian, które potencjalnie mogły osłabić monolit zbudowany przez trenera i jednocześnie selekcjonera reprezentacji Polski Roberta Kalabera.

Do trudności, z jakimi przyjdzie się mierzyć obrońcom tytułu, dochodzi walka do dwóch frontach. Wcześniej niż liga wystartowały już bowiem rozgrywki Hokejowej Ligi Mistrzów. Jak pokazuje historia, polskie drużyny często w późniejszej części sezonu płaciły cenę, za wcześniejsze jego rozpoczęcie na wysokich obrotach.

Cel: 1-2 miejsce

Typy Interii:

Mirosław Ząbkiewicz (Wydawca): 1. miejsce

Michał Ruszel (Dziennikarz): 2. miejsce

Comarch Cracovia

W poprzednim sezonie: 6. miejsce, później wicemistrzostwo Polski



Zmiany: Z ekipy, która wywalczyła wicemistrzostwo Polski niewiele zostało. Jak co sezon Cracovia budowana jest niemal od podstaw, choć z pewnym doskonale już znanym sznytem nałożonym przez trenera Rudolfa Rohaczka. Niezmiennie jednymi z liderów pozostają Damian Kapica i kapitan Martin Dudasz.

Nową twarzą, która najmocniej odciśnie piętno na wynikach "Pasów" ma być Jewgienij Bodorow, który z Barsem Kazań sięgnął po Puchar Gagarina, w niezwykle mocnej lidze KHL. Nikt nie ma takiego nosa do transferów jak Cracovia, więc jeśli jeszcze raz się to potwierdzi, to krakowianie będą groźni dla faworytów.

Cel: 4-5 miejsce

Typy Interii:

Mirosław Ząbkiewicz (Wydawca): 6. miejsce

Michał Ruszel (Dziennikarz): 6. miejsce