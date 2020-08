PHL. Z powodu koronawirusa zmiany planów śląskich drużyn

JKH GKS Jastrzębie, GKS Katowice i GKS Tychy musiały zmienić plan przygotowań do ekstraligi hokejowej ze względu na przypadki zakażeń koronawirusem w gronie zawodników, którzy przebywali na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

We wtorek przed południem poinformowano, że 11 osób przebywających pod koniec lipca na zgrupowaniu drużyny narodowej w Warszawie stwierdzono zakażenie. Jednak mogą to nie być ostateczne dane. W tym gronie jest pierwszy trener kadry Robert Kalaber.

Zmiany w przygotowaniach do sezonu zapowiedział we wtorek GKS Katowice. "Nasz klub błyskawicznie podjął decyzję o tymczasowej izolacji wszystkich hokeistów oraz członków sztabu szkoleniowego, którzy brali udział w niedawnym zgrupowaniu" - można przeczytać w oświadczeniu katowiczan.



Klub ze stolicy Górnego Śląska poinformował, że gracze przeszli testy na obecność koronawirusa. Pozytywny wynik stwierdzono u Filipa Starzyńskiego."Nasz napastnik czuje się dobrze i przebywa w izolacji domowej, czekając na dalsze wytyczne sanepidu. W przypadku dyrektora sekcji Rocha Bogłowskiego oraz zawodników Patryka Krężołka, Mateusza Michalskiego, Oskara Krawczyka, Bartosza Fraszki i Mateusza Zielińskiego badania dały wynik negatywny. Wciąż czekamy na wyniki testów Grzegorza Pasiuta, Patryka Wajdy oraz trenera Ireneusza Jarosza" - poinformowano.



Już w niedzielę zajęcia zawiesił GKS Tychy (zakażony jest Filip Komorski). Zarząd klubu zalecił wszystkim zawodnikom oraz członkom sztabu izolację. Tyszanie czekają na kolejne wytyczne z sanepidu. Prawdopodobnie zmianie ulegnie terminarz sparingów trójkolorowych.



We wtorek JKH GKS Jastrzębie ogłosił, że po przeprowadzonych badaniach okazało się, że wyniki grupy hokeistów oraz przedstawicieli sztabu szkoleniowego (nie poinformowano o ile osób chodzi) wykazały pozytywny wynik. Wszystkie te osoby poddały się izolacji, spełniając wytyczne sanepidu, z którym utrzymują stały kontakt.



W Jastrzębiu-Zdroju nie kryją żalu do Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.



"W poniedziałek JKH GKS Jastrzębie, błyskawicznie reagując na efekty zaniedbań organizatorów zgrupowania reprezentacji Polski, we własnym zakresie zaaranżował odpowiednie testy. Za ich sprawą możliwe staje się ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa oraz podjęcie leczenia zakażonych zawodników" - można przeczytać we wtorkowym oświadczeniu.



W ciągu najbliższych dni JKH GKS ma ogłosić, jak będzie wyglądać zmieniony plan przygotowań do sezonu. (PAP)



