Re-Plast Unia Oświęcim pozyskała Victora Bartleya, doświadczonego kanadyjskiego obrońcę, który ma w swoim dorobku grę w silnych zagranicznych ligach NHL, AHL, KHL i SHL.

Do drużyny wicemistrza Polski dołączył Victor Bartley. 32-letni defensor może pochwalić się znakomitym hokejowym CV, w którym znajdują się występy w najlepszych ligach świata.



Bartley (183 cm, 97 kg) ma na swoim koncie 121 meczów w NHL, w których zdobył jedną bramkę i zanotował 22 asysty. 112 konfrontacji rozegrał w Nashville Predators, a 9 w Montréal Canadiens. W ekipie "Drapieżców" występował choćby z Romanem Josim. Imponująco wygląda też jego bilans w AHL. Otóż w 172 spotkaniach zdobył 71 oczek za 19 goli i 52 kluczowe zagrania. Warto podkreślić, że w sezonie 2012/2013 uczestniczył w Meczu Gwiazd tych rozgrywek.



Przez ostatnie dwa sezony Kanadyjczyk występował w KHL, a jego klubem był Kunlun Red Star. W jego barwach rozegrał 104 mecze, księgując w nich 24 "oczka" (9 G + 14 A). W obu sezonach znalazł się w czwórce najlepiej punktujących obrońców. Miał też okazję grać w Szwecji, zarówno w SHL, jak i na jej bezpośrednim zapleczu. Victor Bartley występował w młodzieżowej reprezentacji Kanady do lat 18. Jego kolegami z zespołu byli choćby środkowy Toronto Maple Leafs John Tavares czy Jonathan Bernier, bramkarz Detroit Red Wings.



32-letni Kanadyjczyk (mający również chiński paszport) podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do końca obecnego sezonu. Nowy nabytek biało-niebieskich przyleci do Polski przed nowym rokiem, ale zadebiutuje najwcześniej w starciu z Comarch Cracovią.

