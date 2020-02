Już tylko jedno zwycięstwo dzieli hokeistów GKS-u Tychy od awansu do półfinału play off Polskiej Hokej Ligi. We wtorkowy wieczór tyszanie pokonali 3-1 na wyjeździe KH Energę Toruń.

Po dwóch zwycięstwach u siebie, hokeiści GKS-u pokonali toruńską drużynę także na jej lodowisku, mimo że to gospodarze trafili jako pierwsi.

W 10. minucie prowadzenie Enerdze dał Michał Kalinowski. Trzy minuty później odpowiedział Bartłomiej Jezierski.

Losy spotkania na korzyść tyszan rozstrzygnęły w trzeciej tercji bramki Michaela Cichego i Olafa Bizackiego.

GKS prowadzi 3-0 w rywalizacji do czterech zwycięstw, a kolejny mecz już w środę w Toruniu.

Dalej od rozstrzygnięcia jest rywalizacja ekip z Gdańska i Oświęcimia. Po dwóch wygranych u siebie hokeiści Re-Plast Unii musieli pogodzić się z wyjazdową porażką 1-2.

Lotos PKH objął prowadzenie już w pierwszej minucie, gdy trafił Jan Krasowski. Na początku drugiej tercji podwyższył Aleksandr Gołowin. Goście z Małopolski odpowiedzieli tylko bramką Gregora Koblara.

Re-Plast Unia prowadzi 2-1, a kolejne spotkanie odbędzie się w środę w Gdańsku.

KH Energa Toruń - GKS Tychy 1-3 (1-1, 0-0, 0-2)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 3-0 dla GKS-u. Czwarty mecz w środę w Toruniu.

Bramki: 1-0 Michał Kalinowski (10), 1-1 Bartłomiej Jeziorski (13), 1-2 Michael Cichy (46), 1-3 Olaf Bizacki (49).

Kary: Energa - 4; GKS - 8 min.

Widzów 2 137.

Lotos PKH Gdańsk - Re-Plast Unia Oświęcim 2-1 (1-0, 1-0, 0-1)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 2-1 dla Unii. Czwarty mecz w środę w Gdańsku.

Bramki: 1-0 Jan Krasowski (1), 2-0 Aleksandr Gołowin (23), 2-1 Gregor Koblar (41).

Kary: Lotos - 18; Unia - 14 min.

Widzów 1 800.