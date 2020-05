Piotr Sarnik pozostanie w kolejnym sezonie trenerem ekstraligowych hokeistów GKS Katowice. Po przedwczesnym zakończeniu rozgrywek z powodu pandemii koronawirusa wszystkie kontrakty zawodników zostały zakończone i teraz będzie budowany nowy zespół.

Sarnik przejął zespół w grudniu 2019, po wyjeździe Fina Risto Dufvy, którego był asystentem. Sezon ekstraligi został w marcu zakończony przedwcześnie z powodu pandemii koronawirusa. Katowiczanie zajęli trzecie miejsce (ex aequo z JKH GKS Jastrzębie), bo półfinałów play off już nie rozegrano.

"Wszystko mogło się zdarzyć. Byliśmy w play off mocni, tak jak się spodziewaliśmy, jednak koronawirus zamknął nam możliwości potwierdzenia planów i ambicji" - powiedział prezes wielosekcyjnego GKS Marek Szczerbowski.



Jego zdaniem Sarnik sprawdził się w roli pierwszego trenera i dlatego będzie dalej pełnił tę funkcję.



"Zdecydowaliśmy się na kontynuację współpracy z trenerem, ponieważ dobrze zna katowickie środowisko hokejowe. W poprzednim sezonie przejął zespół w trudnym momencie i w naszej opinii dobrze poradził sobie z postawionym przed nim zadaniem. Dlatego uważamy, że uczciwie jest dać mu szansę na poprowadzenie GKS od początku kolejnych rozgrywek. Dla nas był to oczywisty wybór w obecnej sytuacji" - ocenił dyrektor sportowy sekcji hokejowej Roch Bogłowski.Sarnik był w przeszłości reprezentantem kraju, zagrał w siedmiu turniejach mistrzostw świata, z katowickim klubem jest związany od trzech lat.



"Dla mnie to ogromna szansa i bardzo się cieszę, że nadal mogę prowadzić GKS. Otaczają mnie świetni fachowcy, dlatego uważam, że udźwignę ciężar odpowiedzialności i zrobimy razem, co w naszej mocy, by ta drużyna prezentowała najlepszy poziom" - stwierdził szkoleniowiec, który - formalnie - nie ma jeszcze żadnego zawodnika w składzie.