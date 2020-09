W czasach pandemii koronawirusa można się było spodziewać, że kluby hokejowe będą znikać ze sportowej mapy Polski. Tymczasem najbardziej utytułowany hokejowy Podhale zyskał prężnego sponsora tytularnego. Od dziś "Szarotki" nazywają się Tauron Podhale Nowy Targ.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Czerkawski dla Interii o Polskiej Hokej Lidze po pandemii: "Nie wygląda to za dobrze". INTERIA.TV

Trzy godziny przed inauguracją sezonu PHL 2020/2021 prezes Tauron Polska Energia Wojciech Ignacok i sternik Podhala Marcin Jurzec podpisali umowę o współpracy.

Reklama

- Cieszę, że udało się doprowadzić rozmowy do końca. Władze klubu miały oczekiwania, którym musieliśmy przeciwstawić, ale wreszcie zawarliśmy porozumienie i od dzisiaj Podhale zmienia nazwę na Tauron Podhale Nowy Targ - podkreślał prezes Ignacok

Prezes Jurzec zwrócił uwagę na fakt, że "Szarotki", z 19 mistrzostwami Polski są najbardziej utytułowanym polskim klubem w męskich grach zespołowych.

- Hokej to piękny sport, a Tauron Podhale to najbardziej utytułowany klub w męskich grach zespołowy w Polsce. Gonią nas szczypiorniści Łomży Vive Kielce, którzy mają już 16 tytułów mistrzowskich, ale mam nadzieję, że obronimy się przed ich ofensywą i wkrótce zdobędziemy 20. tytuł - powiedział Jurzec, dodając, że w ratowaniu klubu wspiera go wiele osób na czele z Tomaszem Dziurdzikiem.

Największy aplauz od kibiców dostał trener Andriej Gusow.

- Przepraszam za mój akcent. Jestem bardzo dumny z powrotu do Podhala i z tego, że tak potężna firma jak Tauron została naszym sponsorem. Mieliśmy swoje problemy z koronawirusem w okresie przygotowawczym, nie zawsze szło to w takim kierunku, w jakim byśmy chcieli, ale w imieniu własnym i drużyny mogę obiecać, iż zrobimy wszystko, abyśmy dostarczyli jeszcze większych emocji i by za siedem miesięcy cieszyło się całe Podhale. Wiem jak to jest. Z tych 19 tytułów trzy razy jako zawodnik Podhala zdobywałem mistrzostwo Polski. Chciałbym zrobić jeszcze więcej dla ludzi w tym mieście i wszystkich Górali. Spróbuję powtórzyć to wszystko jako trener - przemawiał Gusow.

Nie zdradzono na jaką kwotę opiewa umowa, z naszych informacji wynika jednak, że takiego mecenasa "Szarotki" nie miały od 2010 r., gdy zdobywały ostatnie mistrzostwo Polski pod skrzydłami firmy Wojas.

Prezes Jurzec podpisał symboliczne umowy także z innymi sponsorami:

Grupą Wolski, BabyBoo i Styl Chyn. W palecie sponsorskiej Górali pozostają także: Jandura i ZEW Niedzica.

Na koniec, przy dźwiękach "Janosika" dokonano prezentacji zespołu, w którym nie brakuje reprezentantów Polski na czele z bramkarzem Przemysławem Odrobnym i napastnikiem Alanem Łyszczarczykiem.

Michał Białoński, Nowy Targ