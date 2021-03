PHL. Rudolf Rohaček: Wygraliśmy w bardzo dobrym stylu

W trzecim meczu finału play-off Comarch Cracovia pokonała JKH GKS Jastrzębie 2-0. – Wygraliśmy w bardzo dobrym stylu – podkreślił Rudolf Roháček, trener "Pasów".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Comarch Cracovia. Konferencja prasowa Rudolfa Rohacka przed rozpoczęciem finałów Play-off. Wideo INTERIA.TV

W jego słowach nie ma krzty przesady, bo w przekroju całego meczu krakowianie okazali się zespołem lepszym. Grali w sposób odpowiedzialny i lepiej prezentowali się w ofensywie.

Reklama

- Nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że wróciliśmy z dalekiej podróży. Dlaczego? Bo w fazie play-off gra się do czterech zwycięstw. To jest naprawdę sporo spotkań, jedno może nie wyjść, ale w drugim można przecież wygrać - wyjaśnił czeski szkoleniowiec.



- My przed tym meczem przegrywaliśmy w rywalizacji 0-2, ale wykonaliśmy swoje zadania. Wygraliśmy w bardzo dobrym stylu. Byliśmy agresywni z przodu, a także znakomicie zorganizowani w destrukcji - dodał.



Szkoleniowiec Cracovii zgodnie z przewidywaniami zdecydował się na zmianę bramkarza. Roberta Kowalówkę zastąpił Dienis Pieriewozczikow, a rosyjski golkiper zaprezentował się z dobrej strony. W składzie zabrakło Emila Oksanena i Darcy’ego Murphy’ego, który w fazie play-off zdobył zaledwie trzy punkty. W składzie znaleźli się dawno niewidziani Ville Saukko i Luke Ferrara.



- Skoro wygraliśmy i nie straciliśmy gola, to te zmiany były konkretne i wpłynęły na poprawę jakości całego zespołu - analizował trener Roháček.



Dwie bramki dla Cracovii zdobył Jewgienij Sołowjow, który z ośmioma trafieniami jest obecnie najskuteczniejszym zawodnikiem fazy play-off.



- Sołowjow strzelił dwie naprawdę ładne bramki. Trzeba też przyznać, że Patrik Nechvatal trzyma jastrzębian w grze. W każdym z dotychczasowych meczów wybronił mnóstwo sytuacji - zwrócił uwagę opiekun ekipy z Siedleckiego 7.



Czwarte spotkanie tej serii odbędzie się dziś o 16:00, również w Krakowie.



- Chcemy się dobrze przygotować do najbliższego meczu, bo będzie to niezwykle istotne starcie - zakończył szkoleniowiec "Pasów".