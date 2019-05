PHL. Risto Dufva trenerem hokeistów Tauron KH GKS Katowice

Fin Risto Dufva został trenerem hokeistów Tauron KH GKS Katowice. Zastąpił Kanadyjczyka Toma Coolena, który w minionych dwóch sezonach doprowadził katowiczan do wicemistrzostwa Polski i brązowego medalu.

56-letni Dufva w sezonie 2008/2009 fińskiej ligi został wybrany najlepszym szkoleniowcem sezonu zdobywając także mistrzostwo. Był też asystentem selekcjonera Finlandii, a w ostatnim sezonie współpracował z Tomaszem Valtonenem w kadrze Polski.



- Decyzja o wyborze trenera Risto Dufvy została podjęta po bardzo długiej i głębokiej analizie. Bardzo ważne były kontakty oraz znajomość rynku transferowego. Jestem przekonany do pomysłu trenera na budowę zespołu i metod treningowych, jedyną wątpliwość mogłem mieć do kwestii jego motywacji. Risto przekonał mnie tym, że nowe środowisko, w którym przyjdzie mu pracować, stanowi dla niego kolejne wyzwanie i bodziec do dalszego rozwoju sportowego - powiedział dyrektor sportowy GKS Wojciech Tkacz, cytowany przez klubową stronę internetową.



Dodał, że na razie nie chce mówić o celach, stawianych przed przebudowywaną drużyną.



- To dla mnie odpowiedni moment, by związać się z Tauron KH GKS Katowice. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Pracuję w roli szkoleniowca już 29 lat, z czego większość czasu spędziłem w Finlandii będąc częścią różnych klubów, a także reprezentacji narodowej. W Katowicach chcę zmienić jedną rzecz, mianowicie wszystko. Wiem, że Polska Hokej Liga zmieniła format i stała się jeszcze bardziej otwarta na obcokrajowców. Jednak dla mnie ważne będzie to, by wykorzystać zawodników z Polski - wyjaśnił Risto Dufva.



Asystentem trenera pozostanie Piotr Sarnik, a do sztabu szkoleniowego dołączy również fiński trener Tommi Satosaari, który będzie odpowiadał za szkolenia bramkarzy. Ostatnio odpowiadał za to w kadrze Polski.



Piotr Girczys