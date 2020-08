Comarch Cracovia pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami. Na celowniku szefostwa klubu znalazł się czeski napastnik, który był nawet draftowany do NHL.

Richard Nejezchleb, bo o nim mowa, urodził się w Pradze i jest wychowankiem miejscowej Slavii. Po udanej grze w rozgrywkach młodzieżowych trafił do Western Hockey League (WHL), jednej z trzech renomowanych lig juniorskich za oceanem. Spędził w niej trzy sezony i zostawił po sobie dobre liczby: w 150 meczach zdobył 132 punkty za 63 bramki i 69 asyst.

W 2014 roku Nejezchleb został wybrany w corocznym naborze do NHL przez New York Rangers (5. runda, nr 122.). Jednak w najlepszej hokejowej lidze świata nigdy nie zagrał. W swoim dorobku ma 13 meczów w AHL (1 asysta) i 41 w ECHL (8 G + 15 A).



Warto wspomnieć, że 26-letni skrzydłowy rozegrał też 33 spotkania w czeskiej ekstralidze, w których strzelił siedem goli i zaliczył sześć asyst. Występował wówczas w HC Vervie Litvínov.



Z kolei sezonie 2018/2019 przeniósł się do najwyższej klasy rozgrywkowej na Słowacji i podpisał kontrakt z HC Nowe Zamki. Warto wspomnieć, że w tym klubie występował wspólnie z obecnym zawodnikiem Re-Plast Unii Oświęcim - Miroslavem Zaťką.



- Zapamiętałem go jako bardzo dynamicznego gracza z dobrym strzałem - powiedział nam 36-letni defensor.



Mocną stroną Richarda Nejezchleba są też warunki fizyczne, wszak przy 188 centymetrach waży 93 kilogramy.



Ostatnim klubem 26-letniego napastnika był czeski pierwszoligowiec HC RT Torax Poruba. W jego barwach rozegrał 32 mecze, w których zdobył dwie bramki i zaliczył 8 kluczowych zagrań.