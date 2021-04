PHL. Re-Plast Unia Oświęcim bez trenera, odchodzi Kevin Constantine

Kevin Constantine nie będzie już trenerem Unii Oświęcim. Poszukiwania jego następcy są bardzo zaawansowane i możliwe, że wkrótce znane będzie nazwisko nowego szkoleniowca ekipy z Oświęcimia.

Amerykański szkoleniowiec, mający w swoim CV siedem sezonów pracy w NHL, rozpoczął swoją przygodę z oświęcimskim klubem 21 listopada. Miał wprowadzić do Unii nową jakość, ale styl gry zespołu pozostawiał wiele do życzenia. Wyniki zresztą też.

62-letni trener poprowadził Unię w 23 meczach i wygrał 10 z nich. Biało-niebiescy zakończyli sezon już na etapie ćwierćfinału, przegrywając rywalizację z GKS-em Katowice 2-4. W finale Pucharu Polski oświęcimianie ulegli JKH GKS-owi Jastrzębie 2-3.

W sztabie szkoleniowym będzie Piotr Sarnik

Kto zastąpi Constantine’a? Oficjalne decyzje jeszcze nie zapadły, ale w tej chwili najwyżej stoją akcje Andrieja Gusowa. 51-letni Białorusin w poprzednim sezonie był szkoleniowcem Tauronu Podhala Nowy Targ (skąd ma propozycję przedłużenia kontraktu), a wcześniej prowadził GKS Tychy.

Pewne jest to, że drugim trenerem będzie Piotr Sarnik, który do niedawna pracował w ekipie GKS-u Katowice. Zaczynał od funkcji asystenta Toma Coolena i Risto Dufvy, a następnie samodzielnie sprawował pieczę nad drużyną GieKSy. W przeszłości był też selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 20.

MR