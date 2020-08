Amerykański rabin skrytykował nowego hokeistę Unii Oświęcim Eliezera Sherbatova za to, że reprezentant Izraela będzie grał w mieście, w którym powstał obóz koncentracyjny Auschwitz. - Każdy, kto dziś mieszka w tym mieście, jest winny - napisał.

Rabin Elchanan Poupko na swoim twitterowym koncie udostępnił artykuł ze strony internetowej "The Times of Israel" o tym, że Sherbatov podpisał kontrakt z Unią Oświęcim. Artykuł został zatytułowany "izraelska gwiazda hokeja zagra w Oświęcimiu, znanym również jako Auschwitz".

Poupko skomentował: "Nie myślałem, że kiedyś będę musiał to napisać: dla Żyda gra dla drużyny Auschwitz to zdrada Żydów i wstydliwy nóż w plecy dla milionów ludzi. Jest wiele klubów hokejowych Eliezerze Sherbatovie, znajdź sobie inny".



W kolejnych wpisach kontynuował temat, publikując między innymi zdjęcie z rampy obozowej w Birkenau pełnej więźniów przywiezionych do obozu w Brzezince. - On naprawdę chce dawać dumę miastu, które widziało to każdego dnia i nie zrobiło nic? - zapytał.



Sam Sherbatov odniósł się do sprawy w komentarzu pod wpisem rabina. - Szkoda, że nie możesz w tym wszystkim zobaczyć czegoś pozytywnego - napisał. - Nie przechodzę tam, żeby być turystą, tylko żeby pokazać światu, że Żydzi wrócili silniejsi niż kiedykolwiek! Pamiętamy i nigdy nie zapomnimy Holocaustu. Staram się dać nam nadzieję.



Popko, odpowiadając na ten wpis napisał: - Jesteś zdolnym hokeistą. Nie umiałeś znaleźć innego klubu? Każdy Twój gol będzie przynosił dumę miastu, które oglądało naszych braci i siostry puszczanych codziennie z dymem. Naprawdę, każdy, kto dziś mieszka w tym mieście jest winny.

Mieszkający w Nowym Jorku rabin dodał także, że rozmawiał o sprawie z "bardzo znanym" ocalonym z Holokaustu, który zapytał go: "jak ktoś może grać w takim miejscu?"

Elchanan Poupko jest pisarzem, publicystą i działaczem społecznym, prezesem Amerykańskiej Sieci Żydów Izraelskich EITAN, aktywnie lobbującym na rzecz Izraela. Publikuje między innymi na łamach swojego bloga na stronie "The Times of Israel".