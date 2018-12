W końcu znalazł się mocny na Tauron KH GKS Katowice. Lider PHL po 22 zwycięstwach ligowych z rzędu przegrał na wyjeździe z Automatyką Gdańsk 3-4 w 31. kolejce.

Zdjęcie Kacper Guzik (z prawej) w starciu z Grigorijem Stawickim /Grzegorz Momot /PAP

Zaczęło się dobrze dla gospodarzy. Już w czwartej minucie prowadzenie dla nich uzyskał Jan Szteber.

Potem jednak wszystko, jak się wydawało, wróciło do normy. Już minutę i 13 sekund później wyrównał Janne Laakkonen, a potem w odstępie minuty i czterech sekund okresy gry w przewadze wykorzystali Duszan Deveczka (nawet podwójnej) i Jesse Rohtla.

Jeszcze w pierwszej tercji kontaktową bramkę zdobył jednak Petr Polodna, a ten sam hokeista dał Automatyce prowadzenie w 40. minucie. Ten gol był kuriozalny, ponieważ Oskar Krawczyk wpadł na na bramkarza Kevina Lindskouga, co wykorzystał Czech, trafiając spod bandy w okienko.



Zwycięstwo gdańszczanom zapewnił Szteber w 44. minucie.



Katowiczanie próbowali jeszcze odwrócić losy meczu, na niespełna dwie minuty przed końcem wycofali bramkarza, ale nic to nie dało.

Tym samym podopiecznym Toma Coolena, którego dziś nie było z zespołem, bo poleciał do Kanady na święta, więc zespół prowadził Piotr Sarnik, zabrakło jednej wygranej do wyrównania rekordu należącego do Podhala Nowy Targ.

A propos "Szarotek", to nie miały one problemu, by pokonać Węglokoks Kraj Polonię Bytom. Nowotarżanie na własnym lodowisku zwyciężyli 8-1, a trzy gole strzelił weteran Jarosław Różański.



Jeszcze w pierwszej tercji pobili się Kacper Guzik z Podhala i Grigorij Stawicki i obaj zostali odesłani do szatni.



Automatyka Gdańsk - Tauron KH GKS Katowice 4-3 (2-3, 1-0, 1-0)

Bramki: 1-0 Jan Szteber (4.), 1-1 Janne Laakkonen (5.), 1-2 Duszan Deveczka (15.), 1-3 Jesse Rohtla (16.), 2-3 Petr Polodna (19.), 3-3 Petr Polodna (40.), 4-3 Jan Steber (44.).

Kary: Automatyka - 8; GKS - 14 min. Widzów 500.



KH Energa Toruń - GKS Tychy 1-5 (0-0, 1-2, 0-3)

Bramki: 0-1 Michael Cichy (32.), 1-1 Dmytro Demjaniuk (36.), 1-2 Michael Cichy (38.), 1-3 Tomasz Sykora (47.), 1-4 Gleb Klimienko (47.), 1-5 Alexander Szczechura (50.).

Kary: Energa - 10, GKS - 6 minut. Widzów: 800.

Comarch Cracovia - PGE Orlik Opole 6-0 (1-0, 3-0, 2-0)

Bramki: 1-0 Michal Vachovec (18.), 2-0 Damian Kapica (21.), 3-0 Maciej Kruczek (28.), 4-0 Damian Kapica (34.), 5-0 Damian Kapica (47.), 6-0 Mateusz Bepierszcz (55.).

Kary: Cracovia - 4; Orlik - 6 minut. Widzów: 400.



JKH GKS Jastrzębie - Unia Oświęcim 5-1 (1-0, 0-0, 4-1)

Bramki: 1-0 Peter Fabusz (4.), 2-0 Dominik Paś (41.), 3-0 Martin Kasperlik (44.), 3.1 Patryk Malicki (45.), 4-1 Vladimir Lukaczik (51), 5-1 Jakub Grof (59.).

Kary: GKS - 6; Unia - 28 min. (w tym 10 Adrian Kowalówka). Widzów 500.



TatrySki Podhale Nowy Targ - Węglokoks Kraj Polonia Bytom 8-1 (4-0, 4-1, 0-0)

Bramki: 1-0 Mateusz Michalski (13.), 2-0 Jarosław Różański (16.), 3-0 Kacper Guzik (19.), 4-0 Bartłomiej Neupauer (20.), 5-0 Jarosław Różański (22.), 6-0 Jarosław Różański (25.), 6-1 Piotr Bajon (30.), 7-1 Eetu Koski (30.), 8-1 Marcin Kolusz (34.).

Kary: Podhale - 31 (w tym kara meczu za niesportowe zachowanie: Kacper Guzik), Polonia - 33 minuty (w tym kara meczu za niesportowe zachowanie: Grigorij Stawicki). Widzów 700.

Tabela PHL 2018/2019 1. Tauron KH GKS Katowice 30 79 152-51 2. GKS Tychy 30 70 135-65 3. TatrySki Podhale Nowy Targ 30 61 111-65 4. JKH GKS Jastrzębie 30 56 85-55 5. Comarch Cracovia 30 52 98-68 6. KH Energa Toruń 31 50 104-85 7. Unia Oświęcim 31 46 108-91 8. Automatyka Gdańsk 30 37 77-86 9. Zagłębie Sosnowiec 30 31 73-110 10. PGE Orlik Opole 30 26 78-135 11. Węglokoks Kraj Polonia Bytom 30 15 68-155 12. Kadra PZHL 22 8 39-162

Mecze w następnej kolejce, 22 grudnia:

Tauron KH GKS Katowice - KH Energa Toruń (15.00)



Automatyka Gdańsk - TatrySki Podhale Nowy Targ (17.00)



Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy (17.00)



PGE Orlik Opole - JKH GKS Jastrzębie (18.30)



Węglokoks Kraj Polonia Bytom - Comarch Cracovia (17.00)

Pawo