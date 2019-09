PHL. Podhale Nowy Targ przegrało z Zagłębiem Sosnowiec

W najciekawszym niedzielnym meczu 1. kolejki Polskiej Hokej Ligi Podhale Nowy targ przegrał u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 2-3.

Zagłębie objęło prowadzenie tuż przed końcem pierwszej tercji. Do siatki "Szarotek" trafił Tomasz Kozłowski. W drugiej na 2-0 podwyższył Filip Stoklasa. Autorem kontaktowego był Krystian Dziubiński. Sporo emocji kibicom dostarczyła końcówka spotkania. W 54. minucie Nikita Bucenko zmusił do kapitulacji bramkarza Podhala. Gospodarze rzucili się do ataku, ale zdołali odpowiedzieć tylko trafieniem Macieja Sulka. Na doprowadzenie do remisu zabrakło im czasu.

GKS Katowice - Naprzód Janów 7-0 (3-0, 2-0, 2-0)

Bramki: 1-0 Mateusz Michalski (3), 2-0 Kamil Paszek (13), 3-0 Jaakko Turtiainen (17), 4-0 Jussi Makkonen (24), 5-0 Filip Starzyński (40), 6-0 Filip Starzyński (52), 7-0 Mateusz Michalski (56).

Kary: GKS - 4, Naprzód - 6 minut. Widzów 1 100.



KH Energa Toruń - Lotos PKH Gdańsk 2-3 po dogrywce (0-0, 1-1, 1-1 - 0-1)

Bramki: 1-0 Artiom Sadrietdinow (31), 1-1 Władisław Jełakow (36), 1-2 Aleksandr Gołowin (42), 2-2 Daniel Minge (45), 2-3 Konstantin Tieslukiewicz (64).

Kary: KH Energa - 4, Lotos - 6 minut. Widzów 2 000.



JKH GKS Jastrzębie - Re-Plast Unia Oświęcim 4-2 (0-1, 2-0, 2-1)

Bramki: 0-1 Andrej Themar (1), 1-1 Jan Sołtys (22), 2-1 Dominik Paś (34), 3-1 Dominik Paś (51), 4-1 Jakub Gimiński (52), 4-2 Klemen Pretnar (53).

Kary: JKH - 10, Unia - 8 minut. Widzów 800.





Podhale Nowy Targ - Zagłębie Sosnowiec 2-3 (0-1, 1-1, 1-1)

Bramki: 0-1 Tomasz Kozłowski (19), 0-2 Filip Stoklasa (26), 1-2 Krystian Dziubiński (38), 1-3 Nikita Bucenko (54), 2-3 Maciej Sulka (59).

Kary: Podhale - 4, Zagłębie - 10 minut. Widzów 900.